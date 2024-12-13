Ведучий "Холостяка" Решетнік назвав "мрію кожного хлопця"

Український шоумен і телеведучий, зірка шоу “Холостяк” Григорій Решетнік розповів про свою мрію, яка не пов’язана з тим, що він робить сьогодні.
У якій сфері Григорій хоче спробувати себе? Відповідь на це питання він дав РБК-Україна (проект Styler) за лаштунками зйомок розважального шоу Нового каналу “Хто зверху?”.
Під час зйомок ведучий вперше заговорив про бажання спробувати себе в кіноіндустрії. При чому, за словами зірки ТБ, у фільмі уявляє себе як у кадрі, так і за кадром на керівній посаді.
“Я хотів би знятися в кіно. Взагалі, думаю, мрія кожного хлопця, особливо творчої натури - побути Джеймсом Бондом. Я теж, напевно, хотів би зіграти “агента 007", - розповів він.
Однак Решетнік підкреслює: "зараз найсильніші Джеймси Бонди - військові ЗСУ".
“Думаю, жодного кіношного супергероя не можливо навіть порівняти з нашими героями та героїнями”, - додав ведучий Решетнік.
Григорій Решетнік (фото: Новий канал)
Григорій не проти продюсувати чи режисирувати фільми.
“Був би не проти спробувати себе в різних ролях. Адже я - дипломований тележурналіст і навіть викладаю в університеті. Дуже сподіваюся, що після нашої перемоги можна буде себе в цьому спробувати", - каже чоловік.
Він зауважив, що зараз в Україні відновлюється сфера телебачення та кіновиробництва.
“Вірю, що коли настане довгоочікуваний мир, то відбудеться вибух творчості. Я щасливий бути в цій професії та робити корисні речі. Працювати над створенням контенту, який трішки підтримує моральний стан українців. І при цьому мати можливість допомагати армії", - резюмував учасник шоу “Хто зверху?”.
Нагадаємо, нещодавно колега ведучого “Холостяка" Леся Нікітюк вперше знялася у великому кіно.
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