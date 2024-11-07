Григорій Решетник: Я був класичним гидким каченям, яке перетворилося в лебедя

Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник поділився думками щодо "ідеальності" своєї родини та розповів, як йому вдалося подолати дитячі комплекси. А також розказав, яким бачить себе за 20 років.

В інтерв'ю РБК-Україна Решетник відверто поділився історією своєї боротьби з дитячою хворобою, розповів, як йому вдається поєднувати кар'єру з роллю люблячого чоловіка і батька, а також зізнався, як війна вплинула на його життя і сім'ю.

Його харизма, впевненість та вміння спілкуватися з людьми зробили його одним із найулюбленіших телеведучих в Україні. Сам Григорій не боїться говорити про свої почуття, переживання та досвід. А ще він є прикладом патріота своєї країни.

Григорій Решетник - відомий телеведучий, шоумен, актор і режисер. Він став відомим завдяки своїй роботі на українському ТБ, а чи не найбільшу популярність йому принесли такі проекти, як "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок" на СТБ.

– У вас у дитинстві була хвороба, через яку навіть розвилися дитячі комплекси. У чому була проблема і як вам вдалося все ж побороти їх?

– Все через псоріаз, який не можна було вилікувати. З двох місяців до дванадцяти років. Він був по всьому моєму тілу, і я виглядав як гидке каченя. Десь 70% тіла були уражені різними ранами. Я ріс таким гидким каченям. У школі чув глузування, що дуже вплинуло на моє сприйняття себе та власну самооцінку. Але мене дуже підтримували батьки, це мені дуже допомагало.

Григорій Решетник з "Холостяком" Олександром Тереном (фото: прес-служба СТБ)

Коли я згадую ті часи, мені аж лячно стає, адже цей досвід був травматичним. Я пройшов терапію у психолога, щоб раз і назавжди більше не занурюватися в ті спогади, це в минулому. Зокрема через причину захворювання я не міг ходити в басейн, не вмів плавати. Але коли мій син Ваня почав плавати, я вирішив теж спробувати. Це мені було вже 30 років, але мені вдалося навчитися. Тому я прагну показувати людям, що можна ставати кращим, навіть якщо життя кидає виклики. Я кайфую від того, коли допомагаю іншим повірити в себе.

Я пройшов довгий шлях аби досягти успіху, і часом навіть сам дивуюся, скільки всього сталося у моєму житті. Наприклад, щоб стати ведучим проєкту "Неймовірна правда про зірок", мене затверджували більше ніж півроку. Відверто скажу, що й досі є моменти, коли я в собі сумніваюся.

– Медійний образ родини Решетників досить "ідеалізований". Наскільки те, що бачать ваші підписники, відповідає тому, що є насправді?

– Моє сімейне життя вдале: прекрасна дружина, чудові діти. Але часто люди припускають, що це лише образ, імідж.

Доволі часто чую закиди щодо "ідеальності" нашої родини. Я не буду нав’язувати свій спосіб життя іншим, доводити щось. Ідеалізований образ нашої родини в медіа - це те, що люди бачать через екран, і, звісно, це лише частина нашого життя. Ми показуємо щасливі моменти, нашу гармонію і любов, але, як і в будь-якій родині, у нас також є свої виклики, про які не завжди говоримо публічно.

Родину Решетників часто ідеалізують (фото: прес-служба СТБ)

Ідеальність - це дуже суб’єктивне поняття. Що здається ідеальним для когось, може бути зовсім іншим для іншої людини. Ми завжди щирі, але важливо пам’ятати, що за будь-якою картинкою стоїть реальне життя з усіма його нюансами. Звісно, що сварки ми у соціальні мережі публікувати не будемо.

Пам’ятаю, як років дванадцять тому, коли ми з дружиною тільки одружилися, я не приховував її від підписників. Тоді це було не дуже модно серед відомих людей - говорити про свої другі половинки. Всі думали, що це лише для піару або чогось подібного. Але я сказав: "Ні, це моє життя". Я відкрито заявив, що люблю свою дружину, показав обручку на пальці і так само відверто розповідаю про наших дітей.

Григорій Решетник з дружиною Христиною (фото: прес-служба СТБ)

Я вважаю себе відповідальним чоловіком. Мої батьки прожили разом більше 40 років, і я виріс в люблячій родині. Це для мене приклад. Тепер ми виховуємо трьох синів. Ми як батьки хочемо, щоб наші сини виховувалися в любові та ніжності. Ми не б’ємо їх, не ламаємо психологічно, а навпаки - працюємо над їхнім розвитком. Таким чином, суперечки в нашій родині - це нормальне явище. І ми працюємо над нашими стосунками, щоб вони були найкращими. Я дуже вдячний Христині за її мудрість, за її любов і взагалі щасливий, що її зустрів. Моя дружина - свята людина для мене.

Григорій Решетник з батьками (фото: прес-служба СТБ)

– Як вам вдається тримати баланс між сім’єю і роботою?

– Я намагаюся не розподіляти обов’язки, а безпосередньо брати в них участь. Попри мій робочий графік, приділяю увагу синам. Залишаюся вдома з ними, мию посуд, прибираю, виношу сміття - вибачте за деталі. Мої діти дуже швидко ростуть, тому я хочу максимально насолодитися моментом разом із ними.

Вважаю, якщо у людини є бажання, завжди можна знайти час. Я беру дітей на роботу, їм цікаво дивитись, чим я займаюся. Нещодавно мої сини дублювали мультик, беруть приклад з мене (сміється). Мене як батька це дуже тішить. Адже я 20 років займаюся дубляжем. Це той випадок, коли радієш за синів.

Сини Решетника озвучили мультфільм (фото: прес-служба СТБ)

Сам Григорій теж час від часу озвучує мультики і фільми (фото: прес-служба СТБ)

– Ви як батько трьох дітей можете виїхати з України. Не було думок змінити місце проживання, перебравшись за кордон?

– Ні, я однозначно планую жити в Україні. Після всього, що ми пройшли, з усією відданістю люблю свою Батьківщину.

Григорій Решетник з родиною (фото: прес-служба СТБ)

Під час повномасштабного вторгнення ми були в Україні разом зі своїми маленькими дітьми, ми не виїжджали з країни. Ми переїхали на півтора місяця до Івано-Франківська, але як тільки ЗСУ звільнили Київську область, ми повернулись разом із дружиною та розпочали реалізовувати свої проєкти. Заснували благодійний фонд.

У перші місяці повномасштабного вторгнення Решетники активно волонтерили (прес-служба СТБ)

Емоційно важко, але ми точно будемо жити тут. І мої онуки та онучки дізнаються, наскільки Україна велика та яка вона чудова, який шлях вона пройшла.

– Чим ви плануєте займатися, скажімо, через 20 років?

– О, у мене безліч планів! Я ще молодий та досить амбітний 40-річний чоловік (сміється).

По-перше, планую виховувати своїх онуків. Сподіваюся, що мої сини подарують мені чудових онуків та онучок. По-друге, хочу власним прикладом надихати їх на реалізацію власних проектів. І вірю, що навіть за 20 років, гуляючи набережною, буду зустрічати юних шанувальників та шанувальниць проекту "Холостяк". І з задоволенням поспілкуюсь із ними за 20 років!

Григорій Решетник з дружиною і дітьми (фото: прес-служба СТБ)