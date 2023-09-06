Формула-1 з новим домінатором. Які рекорди Шумахера і Хемілтона ще не побив Ферстаппен

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен мчить до третього поспіль чемпіонського титулу в Королівських автоперегонах, встановлюючи на шляху до тріумфу нові досягнення.

Коротко про рекорди легенд Формули-1, які нідерландський гонщик ще не підкорив – у матеріалі РБК-Україна .

У неділю чинний чемпіон планети одноосібно підкорив черговий рекорд F1. Тріумф на автодромі "Монца" став для нідерландця десятим поспіль. Ферстаппен залишив позаду чотириразового чемпіона Себастьяна Феттеля, який почергово виграв 9 гран-прі в 2013 році.

За плечима нідерландського пілота чимало інших рекордів. Він назавжди залишиться наймолодшим гонщиком, який стартував у гран-прі (17 років, 166 днів). Від сезону-2015 ФІА заборонила видавати суперліцензії тим, кому ще немає 18-ти. Торік Ферстаппен оновив досягнення за кількістю перемог за один сезон (15 за 22 гонки). А на Гран-прі Іспанії в 2016-му став наймолодшим переможцем етапу в історії (18 років, 228 днів).

Фото: Макс Ферстаппен із першим кубком F1 (redbullcontentpool.com)

Є й дрібніші рекорди. Наприклад, на Бразилії-2016 нідерландець став наймолодшим володарем найшвидшого кола в гонці (19 років, 44 дні). Торік Ферстаппен зібрав найбільшу кількість подіумів за сезон (18). Він також наймолодший гонщик у трійці призерів гран-прі (18 років, 228 днів), наймолодший пілот із набраними очками (17 років, 180 днів), наймолодший лідер гонки (18 років, 228 днів) та наймолодший володар "Великого шолома" з поулом, перемогою, найшвидшим колом і всіма колами лідерства в одному гран-прі (23 роки, 277 днів).

Загальна кількість гран-прі

Рекордсмен: Фернандо Алонсо (372)

Показник Ферстаппена: 177

Поріг до топ-10: Ярно Труллі (256)

Загальна кількість стартів у гонці

Рекордсмен: Фернандо Алонсо (369)

Показник Ферстаппена: 177

Поріг до топ-10: Ярно Труллі (252)

Найбільша кількість стартів у гонках поспіль

Рекордсмен: Льюїс Хемілтон (265)

Показник Ферстаппена: 177 (6-те місце)

Найближчий орієнтир: Дженсон Баттон (179)

Фото: Льюїс Хемілтон передав естафету Максу Ферстаппену (redbullcontentpool.com)

Найбільша кількість гран-прі поспіль

Рекордсмен: Рубенс Баррікелло (326)

Показник Ферстаппена: 177

Поріг до топ-10: Валттері Боттас (215*)

Найбільша кількість гонок із одним конструктором

Рекордсмен: Льюїс Хемілтон, "Мерседес" (214)

Показник Ферстаппена: 154, "Ред Булл" (3-тє місце)

Найближчий орієнтир: Міхаель Шумахер, "Феррарі" (179)

Загальна кількість перемог

Рекордсмен: Льюїс Хемілтон (103)

Показник Ферстаппена: 47 (5-те місце)

Найближчий орієнтир: Ален Прост (51)

Найвищий відсоток перемог у сезоні

Рекордсмен: Альберто Аскарі, 1952 (75,00%)

Показник Ферстаппена: 68,18%, 2022 (5-те місце)

Найближчий орієнтир: Себастьян Феттель, 2013 (68,42%)

Фото: Після епохи Себастьяна Феттеля "Ред Булл" повернув на вершину Макс Ферстаппен (redbullcontentpool.com)

Перемога з найнижчої позиції на стартовій решітці

Рекордсмен: Джон Вотсон, США-Захід-1983 (22-ге місце)

Показник Ферстаппена: 14-та позиція, Бельгія-2022 (9-те місце)

Найближчий орієнтир: Фернандо Алонсо, 15-та позиція, Сингапур-2009

Найбільше перемог в одному гран-прі

Рекордсмени: Міхаель Шумахер – Франція; Льюїс Хемілтон – Угорщина, Британія (по 8)

Показник Ферстаппена: 4 (Мексика, Австрія)

Поріг до топ-мультичемпіонів: 6 (Ален Прост – Бразилія, Франція; Айртон Сенна – Монако; Міхаель Шумахер – Бельгія, Іспанія, Японія, Європа; Льюїс Хемілтон – США, Китай, Іспанія)

Найбільше перемог в одному гран-прі поспіль

Рекордсмени: Айртон Сенна – Монако; Льюїс Хемілтон – Іспанія (по 5)

Показник Ферстаппена: 3 (Бельгія, Нідерланди, Абу-Дабі)

Поріг до топ-мультичемпіонів: 4 (Хуан Мануель Фанхіо – Аргентина; Джим Кларк – Бельгія, Британія; Айртон Сенна – Бельгія; Міхаель Шумахер – Іспанія, США; Льюїс Хемілтон – Британія, США)

Найбільше сезонів поспіль з однією перемогою та більше

Рекордсмени: Міхаель Шумахер, Льюїс Хемілтон (по 15)

Показник Ферстаппена: 8 (5-те місце)

Найближчий орієнтир: Айртон Сенна (9)

Фото: Макс Ферстаппен попереду Льюїса Хемілтона в останні роки (redbullcontentpool.com)

Найбільша кількість поулів

Рекордсмен: Льюїс Хемілтон (104)

Показник Ферстаппена: 28 (10-те місце)

Найближчий орієнтир: Хуан Мануель Фанхіо (29)

Найбільше поулів поспіль

Рекордсмен: Айртон Сенна (8)

Показник Ферстаппена: 5

Поріг до топ-10: Нікі Лауда, Айртон Сенна, Найджел Менселл, Міка Хаккінен, Ніко Росберг, Льюїс Хемілтон (по 6)

Найбільше поулів на одному гран-прі

Рекордсмен: Льюїс Хемілтон, Угорщина (9)

Показник Ферстаппена: 3 – Австрія, Нідерланди

Поріг до топ-10: Айртон Сенна (Австралія, Бразилія), Міхаель Шумахер (Канада), Льюїс Хемілтон (Китай, Канада, Бельгія, Іспанія) – по 6

Найбільше поулів на одному гран-прі поспіль

Рекордсмен: Айртон Сенна, Сан-Марино (7)

Показник Ферстаппена: 3 – Австрія, Нідерланди

Поріг до топ-10: Стірлінг Мосс (Британія), Айртон Сенна (Австралія, Бразилія, Італія, Монако, Бельгія), Міхаель Шумахер (Малайзія), Себастьян Феттель (Японія), Льюїс Хемілтон (Італія, Малайзія, Британія) – по 4

Фото: Заповнені вщент прихильниками Макса Ферстаппена трибуни на автодромі "Зандворт" у Нідерландах (redbullcontentpool.com)

Найбільше поулів за сезон

Рекордсмен: Себастьян Феттель (15 за 19 гран-прі)

Показник Ферстаппена: 9

Поріг до топ-10: Міка Хаккінен, Міхаель Шумахер, Ніко Росберг, Льюїс Хемілтон (тричі) – по 11

Найбільше сезонів поспіль з одним поулом і більше

Рекордсмен: Льюїс Хемілтон (15)

Показник Ферстаппена: 5

Поріг до топ-10: Хуан Мануель Фанхіо, Ален Прост, Кімі Райкконен, Себастьян Феттель – по 6

Найбільша кількість швидких кіл

Рекордсмен: Міхаель Шумахер (77)

Показник Ферстаппена: 27 (8-ме місце)

Найближчий орієнтир: Джим Кларк (28)

Найбільша кількість швидких кіл поспіль

Рекордсмен: Альберто Аскарі (7)

Показник Ферстаппена: 3

Поріг до топ-10: Джекі Стюарт, Жиль Вільньов, Найджел Менселл, Кімі Райкконен – по 4

Фото: Кімі Райкконен (ліворуч) залишив вагомий слід у Королівських автоперегонах (redbullcontentpool.com)

Найбільша кількість швидких кіл за сезон

Рекордсмени: Міхаель Шумахер, Кімі Райкконен (двічі) – по 10

Показник Ферстаппена: 6* (двічі)

Поріг до топ-10: Нельсон Піке, Ален Прост, Міхаель Шумахер (двічі), Марк Веббер, Себастьян Феттель, Льюїс Хемілтон (двічі), Валттері Боттас – по 7

Найбільша кількість подіумів

Рекордсмен: Льюїс Хемілтон (195)

Показник Ферстаппена: 91 (7-ме місце)

Найближчий орієнтир: Кімі Райкконен (103)

Найбільше фінішів на подіумі поспіль

Рекордсмен: Міхаель Шумахер (19)

Показник Ферстаппена: 15* (3-тє місце)

Найближчий орієнтир: Льюїс Хемілтон (16)

Гонки з лідерством зі старту до фінішу

Рекордсмен: Льюїс Хемілтон (23)

Показник Ферстаппена: 11 (5-те місце)

Найближчий орієнтир: Джим Кларк (13)

Фото: Серія Макса Ферстаппена з десяти перемог поспіль у сезоні-2023 продовжилася в Монці (redbullcontentpool.com)

Гонок із одним і більше колами лідерства

Рекордсмен: Льюїс Хемілтон (186)

Показник Ферстаппена: 70 (8-ме місце)

Найближчий орієнтир: Кімі Райкконен (83)

Найбільша кількість перемог із поулу

Рекордсмен: Льюїс Хемілтон (61)

Показник Ферстаппена: 23 (5-те місце)

Найближчий орієнтир: Айртон Сенна (29)

Найбільше хет-триків (поул, перемога, найшвидше коло)

Рекордсмен: Міхаель Шумахер (22)

Показник Ферстаппена: 8 (5-те місце)

Найближчий орієнтир: Хуан Мануель Фанхіо (9)

* – пілот продовжує виступи або серія триває

Отже, до "вічної слави" в автоспорті Ферстаппену ще доведеться попотіти. Щоправда, частину рекордів він може підкорити вже за підсумками нинішнього сезону. Наприклад, за відсотком перемог упродовж року. Запорукою ж успіху для нідерландця буде рух крок за кроком. Наступний – Гран-прі Сингапуру 15-17 вересня.