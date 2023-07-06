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Шумахер-молодший провів приватні тести за гранда епохи батька

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Портіман, Четвер 06 липня 2023 11:43
Шумахер-молодший провів приватні тести за гранда епохи батька Фото: Мік Шумахер одягнув комбінезон "Макларена" (twitter.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорців

Резервний пілот "Мерседеса" Мік Шумахер влаштував тестові заїзди на автодромі в португальському Портімані за кермом "Макларена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

24-річний гонщик накрутив кола на трасі "Алгарве". Німець на тестах пілотував болід "Макларена" 2021 року.

Приватні тести Шумахера-молодшого передбачили в програмі підготовки на сезон-2023. "Мерседес" і "Макларен" мають спеціальну домовленість, за якою британська команда може залучати резервних пілотів стайні з німецьким корінням. "Мерседес" – постачальник двигунів для "Макларена".

Раніше Мік Шумахер узяв участь у шинних тестах у Барселоні. Він відпрацював цілий день за кермом "Мерседеса" з гумою Pirelli. Періодично чутки пов'язують німця з поверненням у бойові пілоти Формули-1. Можливі працедавці – "Вільямс" і "Альфа Таурі".

Хто такий Мік Шумахер

Німецький гонщик, син 7-разового чемпіона світу Міхаеля Шумахера. Чемпіон європейської Формули-3 та Формули-2.

Дебютував у F1 за "Хаас" у сезоні-2021. Перший рік завершив без очкових здобутків, а під час другого сезону в американській стайні набрав 12 пунктів. Найкращий результат у кар'єрі – 6-те місце на Гран-прі Австрії торік.

На зорі виступів у автоперегонах узяв псевдонім Мік Бетч, використавши дівоче прізвище матері замість культового свого батька. Упродовж 2019-2022 рр. користувався підтримкою "Феррарі", а з 2023-го опинився під крилом "Мерседеса".

До слова, раніше Ферстаппен виграв гонку в Шпільберзі з найшвидшим колом.

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Mercedes Формула-1 шумахер
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