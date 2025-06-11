Ведуча-зрадниця Сніжана Єгорова назвала доньку на честь Пушкіна

Скандальна ведуча-зрадниця Сніжана Єгорова, яка після початку повномасштабної війни підтримала РФ і втекла з України, свідомо назвала доньку на честь поета Олександра Пушкіна.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Єгорової в її Telegram-каналі .

Чому Єгорова назвала доньку на честь Пушкіна

"Свою дочку - Олександру Сергіївну, я назвала так на честь ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА ПУШКІНА!!!", - видала Єгорова, наголошуючи, що не може "зрадити своєму корінню".

Однак ця заява викликає щонайменше подив. Мова йде про молодшу доньку ведучої Олександру.

Сніжана Єгорова з молодшою донькою (фото: t.me/lav_i_na/20462)

Утім, її батько - український режисер Семен Горов, а не Сергій, як можна було б очікувати з "по батькові" Сергіївна.

Тож теза про "честь Пушкіна" виглядає дивною - і не зовсім логічною.

Чи спілкується Олександра Єгорова з мамою

Молодша донька скандальної телеведучої-пропагандистки та Семена Горова Олександра вже тривалий час мешкає у США.

На відміну від своєї старшої сестри, акторки Стасі Ровінської, яка принципово розірвала будь-які зв’язки з матір’ю через її проросійську позицію, Саша досі підтримує з нею спілкування.

Олександра Єгорова (фото: t.me/lav_i_na/20462)

У Штатах Олександра встигла влаштувати особисте життя - вийшла заміж за музиканта американського гурту Golden Animals Томмі Ейзнера, старшого за неї на 12 років.

Горов розповів, що донька щиро переймається ситуацією в Україні й навіть хотіла долучитися до допомоги особисто. Проте він порадив їй залишатися за океаном.

"Вона хотіла їхати і допомагати. Я сказав: "Ти можеш допомагати і звідти. Тут треба все-таки бути більш підготовленим, ніж просто з добрим серцем", - розповідав він.

Олександра Єгорова і Семен Горов (фото: instagram.com/sashayegorova)

Що Стася Ровінська думає про матір

Акторка й телеведуча Стася Ровінська, яка з початку повномасштабної війни мешкає у Нью-Йорку, не приховує: їй боляче від публічних проросійських заяв її матерї.

Та відома запереченням очевидного та навіть відмовою вірити власним дітям.

Ровінська зізнається - намагається абстрагуватись від того, що говорить Єгорова, та все ж є речі, які зачіпають по-справжньому.

Особливо - коли Сніжана публічно згадує доньку чи її дітей.

Сніжана Єгорова і Стася Ровінська (фото: instagram.com/snezha_egorova)

"Я не реагую, якщо чесно. У мене немає з нею жодного спілкування. Мені не цікаво навіть, що в неї відбувається. Мені просто неприємно, коли вона починає втягувати мене. Востаннє, що я десь побачила, якийсь був допис, де фотографії зі мною, і що мене намагаються залякати і моїх дітей", - ділилася Стася.

Попри повну відсутність контакту з матір’ю, Ровінська з теплотою говорить про молодших братів і сестер.

Особливо - про 14-річного Івана, якому вдалося побувати у неї в США. За словами акторки, вона дуже сумує за рідними, яких не бачить часто, і саме ці стосунки для неї справжні й важливі.

Що відомо про Сніжану Єгорову зараз

Ще у лютому 2022 року, коли Путін заявляв про "приєднання" тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини, Сніжана Єгорова публічно демонструвала радість.

А коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, ведуча, яка ще з 2021 року мешкає в Туреччині, спробувала зробити вигляд, що "передумала".

Сніжана Єгорова (фото: t.me/lav_i_na/20462)

"Я сподіваюся, це все скоро закінчиться. Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко", - писала вона, навіть вибачаючись за те, що "піддалася на російську пропаганду".

Однак довго у "новому образі" Єгорова не протрималась - швидко повернулася до старої риторики: почала знову критикувати Україну, поширювати російські фейки та насміхатися над тими, хто захищає українську мову.

Особливо дісталося жінкам України, яких ведуча публічно ображала, називаючи "папуасками".

Подібні вислови звучали у її бурхливих монологах про війну, під час яких вона навіть пропонувала "гнати всіх українців на фронт".

Сніжана Єгорова (фото: t.me/lav_i_na/20462)

Єгорова, яка народилася в Новій Каховці та десятиліттями будувала кар’єру в українському телебаченні, останнім часом стала відома насамперед гучними заявами.

Вона переконана, що "відкриває людям очі на правду" - щоправда, у її виконанні ця "правда" виглядає як прославлення РФ і зневага до всього українського.