Українська співачка-зрадниця мріє вийти заміж за 94-річного мільярдера

За кого хоче заміж Лоліта Мілявська

Мілявська каже, що із задоволенням вийшла б заміж за 94-річного медіамагната Руперта Мердока.

За словами артистки, її приваблює в ньому "високий інтелект".

"Я за таких чоловіків. Але їх дуже мало. Усі за 90 і досі при ділі. Мердок - один із найрозумніших людей на планеті", - заявила Лоліта.

При цьому Лоліта "розкритикувала" Ілона Маска, заявивши, що за такого чоловіка вона б заміж не пішла.

"Він - епатажний, а Мердок - ні", - пояснила жінка.

Зазначимо, що в січні цього року Лоліта зареєструвалась на сайті знайомств і шукає собі "мільярдера, схожого на Мердока". Поки що, схоже, в реальному житті така кандидатура не з’явилася. А з огляду на поведінку Мілявської, не факт, що і з'явиться.

Хто такий Руперт Мердок

Руперт Мердок народився 11 березня 1931 року.

Наразі він один із найвпливовіших медіамагнатів у світі, австралійсько-американський підприємець, власник медіаімперії News Corp, яка володіє низкою впливових ЗМІ у США, Великій Британії, Австралії та інших країнах: Fox News, The Wall Street Journal, The Sun, New York Post та іншими.

Станом на сьогодні його статки оцінюються у понад 23 млрд доларів (за оцінками Forbes).

Він був одружений 4 рази, а у 2024 році заручився вп’яте (його обраниці зазвичай значно молодші). У нього шестеро дітей, деякі з них також займаються медіабізнесом.

Хто така Лоліта Мілявська

Мілявська (дівоче прізвище Горелик) народилася 1963 року в Мукачеві. Її дитинство проходило у Києві.

З початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Лоліта не коментувала війну відкрито. Скоріше за все, причиною було те, що її матір і донька проживала у Києві на той момент, зазнаючи страждань через ракетні обстріли.

Однак згодом за допомогою знайомих їй вдалося вивезти рідних зі столиці України в Москву (згідно з останньою інформацією, дочка Лоліти зараз живе з бабусею в Болгарії).

Після цього вона стала відкрито підтримувати агресію РФ і розповідати росЗМІ, як її мати страждала від "бандерівців", а також транслювати кремлівські наративи про "боротьбу з нацистами".

Регулярно виступала у Криму й на окупованому Донбасі, що є порушенням українського законодавства. Через це її внесли до "Миротворця" та заборонили в’їзд в Україну ще у 2017 році.

7 січня 2023 року проти співачки введено санкції РНБО за антиукраїнську діяльність.