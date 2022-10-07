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Ведмеді-балалайки. Як ТікТокери вбивають українську музику

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 18:00
Ведмеді-балалайки. Як ТікТокери вбивають українську музику Блогери, які співають, - проблема для української музики (кадр з кліпу "Ванька-встанька")
Автор: Сергій Мартиненко, музичний експерт, співзасновник платформи Muscreators

Із початком повномасштабної війни ТікТок став чудовим інструментом для просування патріотичного контенту, зокрема й музичного. За майже вісім місяців ця соцмережа відкрила безліч крутих українських гуртів та артистів, однак є одне "але": чим більше популярності набирає ситуативний трек в певний період нашої історії, тим більше цією темою починають спекулювати.

Показовий приклад - Маша Кондратенко.

Незважаючи на те, що з Машею ми особисто знайомі, у номінації "крінж року" вона для мене особисто, без сумніву, стала б фавориткою. Оскільки як і її попередній трек "Ванька-встанька", так і новий - "Ведмеді-балалайки", - не мають жодної культурної цінності для суспільства, ба більше, вони є черговим хайп-висером задля миттєвої слави. Такий собі макдональдс у музичному контексті: типу якісно та швидко, але завтра вже не захочеш.

Хтось робить сукню у вигляді вишиванки з глибоким декольте, популяризуючи шароварщину, а хтось спекулює своїми треками на війні

На мою думку, найбільше зло українського шоубізу - це ТікТокери, які починають співати.

Не розумію таких "артистів", як Олег Машуковський та адептів його блогерської секти, які разом із Машею Кондратенко своєю творчістю руйнують музичну індустрію та психіку людей і тим самим йдуть по методичках російських блогерів. З одного боку, росія має дурну бавовну, а з іншого - тупості додала їхня музична тусовка, де все побудовано на хайпі та заради нього.

Так, можливо, вже досить наслідувати приклад недолугих психів, а натомість зберегти для наступних поколінь України розумних та психічно здорових дітей? Оскільки саме діти здебільшого споживають такий контент. А його, як на мене, необхідно заборонити на законодавчому рівні.

Українці - безмежно талановита нація

Ми здатні робити круті проєкти, і музична індустрія має бути відповідною, щоб прославляти нашу багатогранну культуру, а не створювати цей шароварський спекулятивний крінж-пакет.

Бо поки ЗСУ боронять нашу територіальну цілісність, ми маємо боронити наші етнічні коди та музичну спадщину.

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