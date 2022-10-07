Медведи-балалайки. Как ТикТокеры убивают украинскую музыку

С началом полномасштабной войны ТикТок стал отличным инструментом для продвижения патриотического контента, в том числе и музыкального. Почти восемь месяцев эта соцсеть открыла множество крутых украинских групп и артистов, однако есть одно "но": чем больше популярности набирает ситуативный трек в определенный период нашей истории, тем больше этой темой начинают спекулировать.

Несмотря на то, что с Машей мы лично знакомы, в номинации "кринж года" она для меня лично, несомненно, стала бы фавориткой. Поскольку как и ее предыдущий трек "Ванька-встанька", так и новый - "Ведмеді-балалайки", - не имеют никакой культурной ценности для общества, более того, они являются очередным хайп-высером ради мгновенной славы. Такой себе макдональдс в музыкальном контексте: типа качественно и быстро, но завтра уже не захочешь.

Кто-то делает платье в виде вышиванки с глубоким декольте, популяризируя шароварщину, а кто-то спекулирует своими треками на войне

На мой взгляд, самое большое зло украинского шоу-биза - это ТикТокеры, которые начинают петь.

Не понимаю таких "артистов", как Олег Машуковский и адептов его блогерской секты, которые вместе с Машей Кондратенко своим творчеством разрушают музыкальную индустрию и психику людей и тем самым идут по методикам российских блогеров. С одной стороны, россия имеет "дурну бавовну", а с другой - тупости добавила их музыкальная тусовка, где все построено на хайпе и ради него.

Так, может, уже хватит следовать примеру бестолковых психов, а вместо этого сохранить для следующих поколений Украины умных и психически здоровых детей? Поскольку именно дети в основном потребляют такой контент. А его, мне кажется, необходимо запретить на законодательном уровне.

Украинцы – безгранично талантливая нация

Мы способны делать крутые проекты, и музыкальная индустрия должна соответствовать, чтобы прославлять нашу многогранную культуру, а не создавать этот шароварский спекулятивный кринж-пакет.

Потому что пока ВСУ защищают нашу территориальную целостность, мы должны защищать наши этнические коды и музыкальное наследие.