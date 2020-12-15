Не ведитесь! Злой Кошевой сообщил о мошенниках от имени "Квартала 95"

Евгений Кошевой рассказал о мошенниках (фото: marie.claire.ua)

Украинский актер Евгений Кошевой пришел в бешенство из-за того, что мошенники, прикрываясь именем "Квартала 95" проводят розыгрыши и выманивают из украинцев деньги. О таком разводе комик предупредил всех доверчивых поклонников юмористов.

Кошевой опубликовал на странице в Instagram видео, где гневно рассказал об аферистах.

"Всем привет! Каждому отвечать времени не хватит. Смотрите, никаких розыгрышей ни студия "Квартал 95", ни я лично не проводим! С "разводящими" боремся, пытаемся их банить. Не ведитесь на эти разводы, не тратьте, тем более, последние деньги! Официальные розыгрыши проводятся только с официальных страниц студии "Квартал 95", с моей страницы и с официальных страниц всех актеров. Я надеюсь, до вас достучался и перестаньте выплескивать эмоции на других. Всех обнял, всем добра", - сказал Кошевой.

В комментариях украинцы поблагодарили Кошевого за заботу, а другие украинские звезды написали, что у них тоже такое было. Например, о таких же мошенниках сообщила телезвезда Леся Никитюк.

У меня такое год было!!! Сволочи!ребята не ведитесь на шарлатанство!!

Конечно, они уже один розыгрыш провели, развели всю страну.

Женя, я ніколи не бачив Вас таким сердитим. А вірно сказано - неведіця нінаякі розіграши!

Евгений, спасибо. К сожалению знакомые попались на эту шляпу -"Якобы ваш розыгрыш". Бороться с ними надо бороться!!!!

Я прежде чем встрять, всегда проверяю информацию. Так вот я нашла целую петицию в интернете, что это развод. В этой статье было подробно расписано, что в этом типа розыгрыше было взято видео с Вашей страницы, Евгений, годовалой давности. Я была убеждена, что у нас адекватный народ. Но видимо, у тех, кто желает легких денег, мозг напрочь отказал. Женя, Вам терпения.

Как мы писали ранее, художественный руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о горькой утрате, которую ему пришлось пережить более шести лет назад.