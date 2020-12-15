Не ведіться! Злий Кошовий повідомив про шахраїв від імені "Кварталу 95"

Євген Кошовий розповів про шахраїв (фото: marie.claire.ua)

Український актор Євген Кошовий прийшов в сказ через те, що шахраї, прикриваючись ім'ям "Кварталу 95" проводять розіграші та виманюють з українців гроші. Про такий розвод комік попередив всіх довірливих прихильників гумористів.

Кошовий опублікував на сторінці Instagram відео, де гнівно розповів про аферистів.

"Всім привіт! Кожному відповідати часу не вистачить. Дивіться, ніяких розіграшів ні студія "Квартал 95", ні я особисто не проводимо! З "розводящими" боремося, намагаємося їх банити. Не ведіться на ці розводи, не витрачайте, тим більше останні гроші! Офіційні розіграші проводяться тільки з офіційних сторінок студії "Квартал 95", з моєї сторінки і з офіційних сторінок усіх акторів. Я сподіваюся, до вас достукався і перестаньте вихлюпувати емоції на інших. Всіх обняв, всім добра", - сказав Кошовий.

В коментарях українці подякували Кошовому за турботу, а інші українські зірки написали, що у них теж таке було. Наприклад, про таких самих шахраїв повідомила телезірка Леся Нікітюк.

У мене таке було!!! Сволочі! Хлопці, не ведіться на шарлатанство!!

Звичайно, вони вже один розіграш провели, розвели всю країну.

Женя, я ніколи не бачив Вас таким сердитим. А вірно сказано - неведіця ні наякі розіграши!

Євген, спасибі. На жаль знайомі попалися на цю капелюх -"Нібито ваш розіграш". Боротися з ними треба боротися!!!!

Я перш ніж встряти, завжди перевіряю інформацію. Так ось я знайшла цілу петицію в інтернеті, що це розлучення. В цій статті детально розписано, що в цьому типу розіграші було взято відео з Вашої сторінки, Євген, однорічної давнини. Я була переконана, що у нас адекватний народ. Але, мабуть, у тих, хто бажає легких грошей, мозок геть відмовив. Женя, Вам терпіння.

Як ми писали раніше, художній керівник "95 Кварталу" Євген Кошовий розповів про гірку втрату, яку йому довелося пережити понад шість років тому.