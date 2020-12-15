Не ведіться! Злий Кошовий повідомив про шахраїв від імені "Кварталу 95"

Український актор Євген Кошовий прийшов в сказ через те, що шахраї, прикриваючись ім'ям "Кварталу 95" проводять розіграші та виманюють з українців гроші. Про такий розвод комік попередив всіх довірливих прихильників гумористів.
Кошовий опублікував на сторінці Instagram відео, де гнівно розповів про аферистів.
"Всім привіт! Кожному відповідати часу не вистачить. Дивіться, ніяких розіграшів ні студія "Квартал 95", ні я особисто не проводимо! З "розводящими" боремося, намагаємося їх банити. Не ведіться на ці розводи, не витрачайте, тим більше останні гроші! Офіційні розіграші проводяться тільки з офіційних сторінок студії "Квартал 95", з моєї сторінки і з офіційних сторінок усіх акторів. Я сподіваюся, до вас достукався і перестаньте вихлюпувати емоції на інших. Всіх обняв, всім добра", - сказав Кошовий.
В коментарях українці подякували Кошовому за турботу, а інші українські зірки написали, що у них теж таке було. Наприклад, про таких самих шахраїв повідомила телезірка Леся Нікітюк.
Як ми писали раніше, художній керівник "95 Кварталу" Євген Кошовий розповів про гірку втрату, яку йому довелося пережити понад шість років тому.
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