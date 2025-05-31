Не ведете облік доходів? Ось один простий крок, щоб почати і не зірватися

З чого почати фінансовий облік

"Перший крок скоріше йде з мислення. Необхідно усвідомити, що це взагалі-то не окей - не знати, куди йдуть твої гроші", - пояснює Шепель.

Другий крок - повірити, що кожна людина здатна впоратись.

"Це навичка, яку правда можна набути, яку варто набувати", - наголошує вона.

Після цього варто переходити до практики. Перш ніж ми щось змінювати, треба зрозуміти, з чого взагалі починати, зазначає експертка.

Фінансова експертка Єлєна Шепель (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Як почати вести облік

"Почати варто з того, щоб взяти на облік. І нехай вас не лякає це формулювання - це може бути просто нотатка в телефоні або додаток для обліку фінансів", - радить Шепель.

За її словами, на початку достатньо одного місяця обліку доходів і витрат.

"Беремо всі надходження грошей, які до нас приходять, і всі витрати, які ми несемо. І ось це - початок. І цього насправді вже достатньо. Це по суті один місяць уваги своїм грошам, і це розкішний початок", - підкреслює вона.

Надалі можна обрати гнучкіший формат: вести облік один місяць через кожні три.

"Це набагато краще, ніж не вести облік взагалі. Людині легше це зробити, бо виникає набагато менше супротиву", - додає експертка.