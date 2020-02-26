Вечная память: стало известно имя погибшего на Донбассе воина (фото)

На Донбассе погиб военный ВСУ Дмитрий Гринь - 28-летний боец подорвался на неустановленном взрывном устройстве в зоне проведения ООС. Трагедия произошла 26 февраля рано утром.

Военнослужащий 13 отдельного мотопехотного батальона, находящегося в подчинении 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, был родом из Шостки Сумской области.

"После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения", - сообщил мэр Шостки Николай Нога в своем Facebook.

Дмитрий Владимирович погиб во время выполнения боевых задач.

"От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал.

Склоняем головы перед памятью защитника. Слава герою!" - написал Нога.

Дмитрий Гринь погиб на Донбассе (Фото: facebook.com/Mykola.Noha)

Пользователи сети скорбят в связи с гибелью военного и благодарят его за мужество на фронте.

Господи, и когда это все закончится. Земля пухом, вечная память, сочувствие родным и близким...

Светлая память солдату. Самые глубокие соболезнования родным и близким. Неимоверная скорбь.

Вечная память герою, пусть земля ему будет пухом. Семье - большое сочувствие.

Вечная память и слава Герою!...

Героям Слава!

Как жалко. Такой молодой и красивый. Вечная память.

Царство небесное! Вечная память! Соболезнования родным и близким.

Скрин комментариев facebook.com/Mykola.Noha

Как сообщалось ранее, 18 февраля на Донбассе оккупанты пробовали совершить прорыв и пошли в масштабную атаку в районе Золотого - бой завершился их полным провалом. Украинские военные дали мощный отпор боевикам, и те с потерями отступили. Согласно данным разведки, у террористов - четверо погибших и шестеро раненых. Бойцы ВСУ в сражении под Золотым также понесли потери - погиб 22-летний военный Максим Хитайлов, еще трое получили ранения, и двое были контужены.