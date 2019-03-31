Вечная память героям: погибшие на Донбассе в марте

Война на Донбассе в марте 2019 забрала жизни десяти украинских воинов. Герои, самому младшему из которых было всего 19 лет, до последнего вздоха боролись на родной земле с оккупантами на за нашу свободу и мирное небо над Украиной.

Это стал девятнадцатый "режим тишины" на Донбассе, который боевики традиционно не соблюдают, отмечают в благотворительном фонде "Повернись живим".

19-летний военный ВСУ разведчик 80-й ОДШБр Богдан Гаврилов погиб утром 4 марта во время вражеского артобстрела в районе поселка Лебединский Донецкой области.

Украинский военный Богдан Гаврилов

Парень - уроженец Ивано-Франковской области. На Донбассе в зоне проведения ООС он был тяжело ранен после разрыва мины. В апреле молодому защитнику исполнилось бы 20 лет.

Военнослужащий 128-й ОГШБр лейтенант Богдан Слобода родом из Львовской области погиб на Донбассе 6 марта. Жизнь бойца оборвало фатальное пулевое ранение.

Украинский военный Богдан Слобода

Богдан в 2018-м окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и сразу отправился на российско-украинскую войну на Донбассе. Боец был единственным сыном у родителей.

37-летний военнослужащий 54-й ОМБр Руслан Слисаренко погиб на Донбассе 16 марта. Боец получил осколочное ранение в голову возле Хутора Вольный в Луганской области.

Воин ВСУ Руслан Слисаренко

Руслан родом из Хмельницкого. Вступил в ряды ВСУ в 2016 году. Дома у него остались отец, жена и двое сыновей.

Солдат-наводчик из 79-й ОДШБр Виктор Грабар скончался в районе проведения ООС 17 марта от вражеского обстрела возле поселка Водяное. Боевики российско-террористических бандформирований пытались продвинуться вперед, но украинские военные дали отпор оккупантам.

Боец ВСУ Виктор Грабар

28-летний Виктор родом из Днепропетровской области получил тяжелые ранения вследствие разрыва вражеской мины. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Боец служил в армии с 2016 года. Виктора дома ждали родители и сестра.

20-летний военный ВСУ из 54-й ОМБр Евгений Керечанин погиб на Донбассе 18 марта около Хутора Вольный в Луганской области. Противник утром открыл шквальный огонь из пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных. Наши защитники вступили в бой и отбили вражескую атаку. Евгений получил пулевое ранение, которое оказалось фатальным.

Украинский военный Евгений Керечанин

Парень был родом из Сумской области. В 2016 году вступил в ряды ВСУ. Героя дома ждали родители.

Старший солдат 93-й ОМБр Сергей Валах с позывным Борода погиб 20 марта. Экипаж его боевой машины выехал на помощь побратимам, чтобы подавить огонь оккупантов на Донбассе. Машина наехала на мину, в результате чего двое военных получили ожоги, однако для Сергея раны оказались несовместимыми с жизнью.

Воин ВСУ Сергей Валах с псевдо Борода

34-летний Сергей был родом из Днепра. Дома его ждали родители, сестра и сын-подросток. Также боец готовился во второй раз стать отцом - его невеста носит ребенка под сердцем.

Солдат 93-й ОМБр Максим Сирин с позывным Шаленый (Неистовый) погиб на Донбассе 21 марта во время боя с боевиками. 36-летний воин в тот день окончил свое боевое держурство, но все равно остался с побратимами на посту. Его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера.

Боец ВСУ Максим Сирин с псевдо Шаленый

Максим - уроженец Станицы Луганской. У него остались родители, жена и двое детей.

19-летний солдат 108-го ОГШБ 10-й бригады Артур Бурлака погиб 22 марта во боя на 29-м блокпосту в Луганской области. Он получил смертельное ранение от пули вражеского снайпера

Молодой герой Артур Бурлака погиб в бою в 19 лет

Артур был родом из Ивано-Франковска. Дома молодого героя ждали родители.

Старший боевой медик 24-й ОМБр 48-летний Владимир Маркевич погиб на Донбассе 22 марта под Марьинкой в Донецкой области. Военный находился на наблюдательном пункте, когда оккупанты открыли огонь. Вражеская пуля из новейшей снайперской винтовки калибра 12,7 мм пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила медика.

Военный медик Владимир Маркевич

Владимир родом из Львовской области. Дома у него остался 22-летний сын.

Воин ВСУ из 80-й ОДШБр Дмитрий Костенюк погиб 29 марта на Мариупольском направлении. Боевики обстреляли опорный пункт украинских бойцов из 120-мм минометов. Дмитрий получил тяжелые ранения, и врачам не удалось его спасти.

Воин ВСУ Дмитрий Костенюк

Боец был родом из Черновцов. Дома его ждали двое детей.

Редакция Styler склоняет головы перед подвигами украинских героев, отдавших жизнь за Украину, и соболезнует семьям погибших.

Как сообщалось ранее, украинские военные на Донбассе в зоне проведения ООС 30 марта отразили нападение оккупантов и остановили вражескую ДРГ, вследствие чего боевики понесли существенные потери.

Напомним, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".