Вічна пам'ять героям: загиблі на Донбасі у березні

Війна на Донбасі у березні 2019 забрала життя десяти українських воїнів. Герої, наймолодшому з яких було всього 19 років, до останнього подиху боролися на рідній землі з окупантами за нашу свободу і мирне небо над Україною.

Це був дев'ятнадцятий "режим тиші" на Донбасі, який бойовики традиційно не дотримуються, зазначають у благодійному фонді "Повернись живим".

19-річний військовий ЗСУ розвідник 80-ї ОДШБр Богдан Гаврилів загинув вранці 4 березня під час ворожого артобстрілу в районі селища Лебединське Донецької області.

Український військовий Богдан Гаврилів

Хлопець - уродженець Івано-Франківської області. На Донбасі в зоні проведення ООС він був важко поранений після розриву міни. У квітні молодому захиснику виповнилося б 20 років.

Військовослужбовець 128-ї ОГШБр лейтенант Богдан Слобода родом з Львівської області загинув на Донбасі 6 березня. Життя бійця обірвало фатальне кульове поранення.

Український військовий Богдан Слобода

Богдан у 2018-му закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і відразу відправився на російсько-українську війну на Донбасі. Боєць був єдиним сином у батьків.

37-річний військовослужбовець 54-ї ОМБр Руслан Слісаренко загинув на Донбасі 16 березня. Боєць отримав осколкове поранення в голову біля Хутора Вільний у Луганській області.

Воїн ЗСУ Руслан Слісаренко

Руслан родом із Хмельницького. Вступив до лав ЗСУ в 2016 році. Вдома у нього залишились батько, дружина і двоє синів.

Солдат-навідник з 79-й ОДШБр Віктор Грабар помер у районі проведення ООС 17 березня від ворожого обстрілу біля селища Водяне. Бойовики російсько-терористичних бандформувань намагалися просунутися вперед, але українські військові дали відсіч окупантам.

Боєць ЗСУ Віктор Грабар

28-річний Віктор родом з Дніпропетровської області отримав важкі поранення внаслідок розриву ворожої міни. Травми виявилися не сумісними з життям.

Боєць служив в армії з 2016 року. Віктора вдома чекали батьки та сестра.

20-річний військовий ЗСУ з 54-ї ОМБр Євген Керечанин загинув на Донбасі 18 березня біля Хутора Вільний у Луганській області. Противник вранці відкрив шквальний вогонь з кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських військових. Наші захисники вступили в бій і відбили ворожу атаку. Євген отримав кульове поранення, яке виявилося фатальним.

Український військовий Євген Керечанин

Хлопець був родом із Сумської області. У 2016 році вступив до лав ЗСУ. Героя вдома чекали батьки.

Старший солдат 93-ї ОМБр Сергій Валах з позивним Борода загинув 20 березня. Екіпаж його бойової машини виїхав на допомогу побратимам, щоб придушити вогонь окупантів на Донбасі. Машина наїхала на міну, в результаті чого двоє військових отримали опіки, проте для Сергія рани виявилися несумісними з життям.

Воїн ЗСУ Сергій Валах з псевдо Борода

34-річний Сергій був родом з Дніпра. Вдома його чекали батьки, сестра і син-підліток. Також боєць готувався вдруге стати батьком - його наречена носить дитину під серцем.

Солдат 93-ї ОМБр Максим Сирін з позивним Шалений загинув на Донбасі 21 березня під час бою з бойовиками. 36-річний воїн того дня закінчив своє бойове держурство, але все одно залишився з побратимами на посту. Його життя обірвала куля ворожого снайпера.

Боєць ЗСУ Максим Сирін із псевдо Шалений

Максим - уродженець Станиці Луганської. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

19-річний солдат 108-го ОГШБ 10-ї бригади Артур Бурлака загинув 22 березня під бою на 29-му блокпосту в Луганській області. Він отримав смертельне поранення від кулі ворожого снайпера.

Молодий герой Артур Бурлака загинув у бою в 19 років

Артур був родом з Івано-Франківська. Вдома молодого героя чекали батьки.

Старший бойової медик 24-ї ОМБр 48-річний Володимир Маркевич загинув на Донбасі 22 березня під Марьинкой в Донецькій області. Військовий перебував на спостережному пункті, коли окупанти відкрили вогонь. Ворожа куля з новітньої снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила медика.

Військовий медик Володимир Маркевич

Володимир родом з Львівської області. Вдома у нього залишився 22-річний син.

Воїн ЗСУ з 80-й ОДШБр Дмитро Костенюк загинув 29 березня на Маріупольському напрямку. Бойовики обстріляли опорний пункт українських бійців з 120-мм мінометів. Дмитро отримав важкі поранення і лікарям не вдалося його врятувати.

Воїн ЗСУ Дмитро Костенюк

Боєць був родом з Чернівців. Вдома його чекали двоє дітей.

Редакція Styler схиляє голови перед подвигами українських героїв, які віддали життя за Україну, і співчуває сім'ям загиблих.

Як повідомлялося раніше, українські військові на Донбасі в зоні проведення ООС 30 березня відбили напад окупантів і зупинили ворожу ДРГ, внаслідок чого бойовики понесли суттєві втрати.

Нагадаємо, що на Донбасі під контроль української армії в 2018 році перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".