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Вечеря за 20 гривень. Дивіться, яку смакоту можна приготувати за ці "смішні" гроші (відео)

Субота 25 травня 2024 20:21
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Вечеря за 20 гривень. Дивіться, яку смакоту можна приготувати за ці "смішні" гроші (відео) Рецепт бюджетної вечері (ілюстрація: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Коли хочеться чогось смачного, а грошей небагато, нерідко доводиться ламати голову й шукати бюджетні рецепти. Втім, приготувати повноцінну вечерю цілком реально, навіть якщо в гаманці усього 20 гривень, а вдома є лише залишки деяких продуктів.

Що приготувати, аби наїстися та не витратити багато грошей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким в Instagram поділилася блогерка що веде сторінку під назвою "Без зайвих витрат".

Бюджетна вечеря за 20 гривень - рецепт

Так, для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 1 морквина
  • 2 картоплини
  • 1 маленький кабачок
  • часник
  • ложка борошна
  • олія.

Спочатку приготуємо оладки. Натріть кабачок, додайте яйце, подрібнений часник, та зелень (за бажанням), не забувайте про сіль та перець. Потім обсмажте оладки на розігрітій пательні з олією.

Моркву потрібно почистити та залити олією - це буде вдала закуска. А картоплю просто відваріть. Якщо вдома є масло чи молоко - ще краще, додайте їх до каструлі та зробіть пюре.

"На виході" отримуємо повноцінну вечерю - оладки з кабачків, пюре та салат з моркви. Звісно, за такі "смішні" гроші не вийде купити м'ясо, але наїстися цілком реально.

Як реагує мережа

У коментарях думки юзерів розділилися. Одні пишуть, що ідея дійсно вдала. Інші ж критикують те, що у 20 гривень "не вклалися" деякі продукти, такі як часник, борошно та олія. Користувачі пишуть:

  • "Спробую і я, дякую!"
  • "На вечерю не бажано стільки вуглеводів"
  • "Для однієї людини, здебільшого жінки-вегетаріанки, чудово".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як смачно приготувати кабачки, щоб їх точно всі їли.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як приготувати літній салат для схуднення.

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