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Ужин за 20 гривен. Смотрите, какую вкуснятину можно приготовить за эти "смешные" деньги (видео)

Суббота 25 мая 2024 20:21
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Ужин за 20 гривен. Смотрите, какую вкуснятину можно приготовить за эти "смешные" деньги (видео) Рецепт бюджетного ужина (иллюстрация: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Когда хочется чего-нибудь вкусного, а денег немного, нередко приходится ломать голову и искать бюджетные рецепты. Впрочем, приготовить полноценный ужин вполне реально, даже если в кошельке всего 20 гривен, а дома есть только остатки некоторых продуктов.

Что приготовить, чтобы наесться и не потратить много денег, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым в Instagram поделилась блогерша, ведущая страницу под названием "Без зайвих витрат".

Бюджетный ужин за 20 гривен - рецепт

Так, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 морковь
  • 2 картофелины
  • 1 маленький кабачок
  • чеснок
  • ложка муки
  • растительное масло.

Сначала приготовим оладьи. Натрите кабачок, добавьте яйцо, измельченный чеснок и зелень (по желанию), не забывайте про соль и перец. Затем обжарьте оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.

Морковь нужно почистить и залить маслом - это будет удачная закуска. А картошку просто отварите. Если дома есть масло или молоко-– еще лучше, добавьте их в кастрюлю и сделайте пюре.

"На выходе" получаем полноценный ужин - оладьи из кабачков, пюре и салат из моркови. Конечно, за такие "смешные" деньги не получится купить мясо, но наесться вполне реально.

Как реагирует сеть

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни пишут, что идея действительно удачная. Другие же критикуют, что в 20 гривен "не вложились" некоторые продукты, такие как чеснок, мука и масло. Пользователи пишут:

  • "Попробую и я, спасибо!"
  • "На ужин не желательно столько углеводов"
  • "Для одного человека, особеноо для женщины-вегетарианки, прекрасно".

Напомним, раньше мы уже рассказывали, как вкусно приготовить кабачки, чтобы их точно все ели.

Кроме того, недавно стало известно, как приготовить летний салат для похудения.

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