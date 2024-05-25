Ужин за 20 гривен. Смотрите, какую вкуснятину можно приготовить за эти "смешные" деньги (видео)

Когда хочется чего-нибудь вкусного, а денег немного, нередко приходится ломать голову и искать бюджетные рецепты. Впрочем, приготовить полноценный ужин вполне реально, даже если в кошельке всего 20 гривен, а дома есть только остатки некоторых продуктов.

Что приготовить, чтобы наесться и не потратить много денег, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым в Instagram поделилась блогерша, ведущая страницу под названием "Без зайвих витрат".

Бюджетный ужин за 20 гривен - рецепт

Так, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 яйцо

1 морковь

2 картофелины

1 маленький кабачок

чеснок

ложка муки

растительное масло.

Сначала приготовим оладьи. Натрите кабачок, добавьте яйцо, измельченный чеснок и зелень (по желанию), не забывайте про соль и перец. Затем обжарьте оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.

Морковь нужно почистить и залить маслом - это будет удачная закуска. А картошку просто отварите. Если дома есть масло или молоко-– еще лучше, добавьте их в кастрюлю и сделайте пюре.

"На выходе" получаем полноценный ужин - оладьи из кабачков, пюре и салат из моркови. Конечно, за такие "смешные" деньги не получится купить мясо, но наесться вполне реально.

Как реагирует сеть

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни пишут, что идея действительно удачная. Другие же критикуют, что в 20 гривен "не вложились" некоторые продукты, такие как чеснок, мука и масло. Пользователи пишут: