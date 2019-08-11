Вечером будем в Киеве: террористы "ДНР" выдали новый фейк о захвате территорий

Боевики "ДНР" отличились новым нелепым фейком о захвате украинских территорий. Об этом оповестил одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов. По его словам, "днр"-овцы прорвали оборону украинской армии и захватили Полтаву. Также террорист написал, что вечером 11 августа войска войдут в Киев. Об этом нелепом фейке сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Украинские позиции по всему фронту были уничтожены ракетами системы "Калибр". Усилившись ростовской бронегруппой мы пошли в наступление. На данный момент продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление. Вечером будем в Киеве", – написал Бессонов.

Штефан отметил, что террористы похоже выпили что-то крепче настойки боярышника.

"Анализируя сообщения понимаю, что на оккупированную территорию для спикеров привезли что-то крепче, чем настойка бояры на мухоморах. Данька Бессонов продегустировал", – отреагировал Штефан.

Cкриншот (Штирлиц-инфо/Telegram)

Как мы ранее сообщали, в оккупированном Донецке убили сына вице-мэра неподконтрольной Украине Макеевки Игоря Андриенко рэпера Егора "Борзини". Сына "министра" Игоря Андриенко, донецкого рэпера Егора "Борзини" застрелили ночью с 29 на 30 июля 2019 года.

Мы также писали о том, что в Москве на улице зарезали боевика "ДНР". Словесная перепалка с другим мужчиной стоила террористу жизни. При этом боевик находился в состоянии алкогольного опьянения.