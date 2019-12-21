Вечеринка пенсионеров: как сейчас выглядят актеры из Гарри Поттера (фото)

Как выглядят актеры из Гарри Поттера в 2020 ( кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень")

В сеть слили снимки постаревших актеров из фильма "Гарри Поттер"

Том Фэллон, который сыграл Драко Малфоя, опубликовал фотографии, на которых запечатлены актеры из "Гарри Поттера". Пользователи даже не узнали любимых героев, настолько сильно изменились звезды. Соответствующие снимки актер опубликовал в своем Instagram.

На фото можно увидеть повзрослевших Нэвилла Долгопупса, Джинни Уизли, Полумну Лавгуд, Гермиону Грейнджер и Малфоя - они собрались на рождественскую вечеринку.

За двое суток публикация собрала более 1,5 миллиона лайков. Фанатам увиденное пришлось по душе, а в одном из комментариев было в шутку подмечено, что актеры на фото выглядят как пенсионеры.

Дэниела Рэдклиффа на снимке не оказалось, однако он поделился подобным фото в социальной сети Facebook.

Актеры из Гарри Поттера в 2019 (facebook.com/pg/DanielRadcliffeNews)

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