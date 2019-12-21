Вечірка пенсіонерів: як зараз виглядають актори з Гаррі Поттера (фото)

Як виглядають актори з Гаррі Поттера в 2020 (кадр з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь")

У мережу злили знімки пристарілих акторів з фільму "Гаррі Поттер"

Том Фелон, який зіграв Драко Малфоя, опублікував фотографії, на яких відображені актори з "Гаррі Поттера". Користувачі навіть не впізнали улюблених героїв, настільки сильно змінилися зірки. Відповідні знімки актор опублікував в своєму Instagram.

На фото можна побачити вже дорослих Невілла Долгопупса, Джині Візлі, Полумну Лавґуд, Герміону Грейнджер і Малфоя - вони зібралися на різдвяну вечірку.

За дві доби публікація зібрала понад 1,5 мільйона лайків. Фанатам побачене припало до душі, а в одному з коментарів було жартома помічено, що актори на фото виглядають як пенсіонери.

Деніела Редкліффа на знімку не виявилося, однак він поділився подібним фото в соціальній мережі Facebook.

Актори з Гаррі Поттера в 2019 (facebook.com/pg/DanielRadcliffeNews)

Нагадаємо, що Джоан Роулінг розповіла про походження символу "Дарів Смерті".