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"Вечірка" в Києві закінчилася масовою бійкою: фото і деталі інциденту

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Київ, Неділя 23 травня 2021 10:19
"Вечірка" в Києві закінчилася масовою бійкою: фото і деталі інциденту Колаж РБК-Україна: у Києві вечірка закінчилася бійкою
Автор: Світлана Мащенко

У Києві в Шевченківському районі сталася масова бійка, яка стала результатом п'яної "вечірки" на вулиці. Поліція приїхала, щоб приборкати учасників конфлікту, а постраждалу жінку відвезла "швидка".

Про це інформує Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що інцидент трапився на вулиці Салютна ввечері 22 травня. Під час розпивання алкоголю однією з компаній, невідомий чоловік вдарив жінку і погрожував вбити її чоловіка.

Жінку з підозрою на перелом ноги відвезли в лікарню, а прибула на виклик поліція затримала агресора.

&quot;Вечірка&quot; в Києві закінчилася масовою бійкою: фото і деталі інциденту

Фото: у Києві п'яна "вечірка" закінчилася бійкою (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Синька зло. У Києві на вул. Салютна розпивання алкоголю закінчилося масовою бійкою. Невідомий чоловік в ході конфлікту вдарив жінку, попередньо у жінки перелом ноги. Поліція прибула оперативно, нападник затриманий. жінку госпіталізували. Чоловік потерпілої заявляє, що нападник погрожував вбити його", - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі іронізують, що, мовляв, "все гаразд, адже алкоголь легальний".

&quot;Вечірка&quot; в Києві закінчилася масовою бійкою: фото і деталі інциденту

Фото: у Києві п'яна трапилася масова бійка (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше ми писали, що у Києві кур'єр Glovo влаштував бійку з водієм прямо посеред дороги. З'явилося відео з інцидентом.

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