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Вечер любви: участники Танцев со звездами приоткрыли тайну следующего эфира

STYLERТелешоу    13.09.2019 - 20:20
Вечер любви: участники Танцев со звездами приоткрыли тайну следующего эфира
Танцы со звездами 2019 (Фото: Пресс-служба)

Звездные участники заинтриговали зрителей

Четвертый эфир проекта Танцы со звездами 2019 зрители смогут увидеть уже в воскресенье, 15 сентября, на телеканале "1+1". Этот выпуск будет носить особенную тематику – "Вечер любви". Главным событием этого вечера станет свадьба Екатерины Кухар и Александра Стоянова, которые в прямом эфире обменяются кольцами и клятвами в верности.

Вечер любви: участники Танцев со звездами приоткрыли тайну следующего эфира

Фото: Пресс-служба

А вот остальные участники расскажут зрителям истории из собственной жизни, которые близки их сердцу. Кто-то признается в любви своим половинкам, а кто-то покажет трагедию неразделенной любви.

Анна Ризатдинова расскажет всей стране о своей незабываемой юной любви. Олимпийская призерка с Александром Прохоровым готовится показать страстную румбу.

Вечер любви: участники Танцев со звездами приоткрыли тайну следующего эфира

Фото: Пресс-служба

Любимая ведущая страны Надежда Матвеева расскажет о безответной любви и человеке, которого она так и не смогла забыть. Лирический фокстрот в исполнении ее пары вместе с Валерием Шохиным как можно лучше передаст все переживания и чувства звезды.

Даниэль Салем впервые приоткроет занавес на свою личную жизнь и с Юлией Сахневич затанцует в энергичной сальсе. DZIDZIO с Яной Цибульский "зажжет" зал эмоциональным джайвом, а Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром погрузят зрителей в незабываемое танго.

Вечер любви: участники Танцев со звездами приоткрыли тайну следующего эфира

Фото: Пресс-служба

На балконе участников будет встречать яркая ведущая, которая по совместительству станет "тамадой" громкой свадьбы Екатерины Кухар и Александра Стоянова, Леся Никитюк. Прошлогодняя участница Танцев со звездами готовит для звезд зажигательные конкурсы и обряды, без которых не проходит ни одна украинская свадьба.

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Кравец впервые заплакала на камеру.

А также рассказывали о том, что Могилевскую после Танцев со звездами разнесли за странное поведение и излишний пафос.

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