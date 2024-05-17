Вчені заявляють, що розкрили таємницю будівництва єгипетських пірамід. Ось що вони знайшли

Що відомо про відкриття

Велика єгипетська піраміда та інші стародавні пам’ятники в Гізі знаходяться на ізольованій частині землі на краю пустелі Сахара. Це розташування довго дивувало археологів. Зараз вчені знайшли докази того, що річка Ніл колись протікала поблизу цих пірамід, що сприяло будівництву пам’яток, яке розпочалося 4700 років тому.

Нове дослідження, опубліковане у журналі Communications Earth & Environment, використовуючи супутникові зображення та аналіз кернів осадових відкладень, нанесло на карту висохлу притоку Нілу довжиною 64 кілометри, яка давно похована під сільськогосподарськими угіддями та пустелею.

"Це перше дослідження, яке містить карту давно втраченого стародавнього рукава річки Ніл", - заявила провідний автор дослідження професор і директор лабораторії дистанційного зондування космосу та дронів на факультеті наук про Землю та океан Університету Північної Кароліни Вілмінгтон Еман Гонейм.

Гонейм та її колеги називають цей вимерлий рукав річки Ніл Ахрамат, що в перекладі з арабської означає піраміди.

Древній водний шлях мав ширину приблизно пів кілометра і глибину щонайменше 25 метрів.

Карта стародавньої притоки Нілу (фото: Eman Ghoneim et al)

За словами вчених, великий розмір рукава Ахрамат і його близькість до 31 піраміди свідчать про те, що він мав функціональне значення.

Гонейм стверджує, що річка могла зіграти ключову роль у транспортуванні древніми єгиптянами величезної кількості будівельних матеріалів і робітників, необхідних для будівництва пірамід.

"Наше дослідження показує, що багато пірамід у досліджуваному районі мають дамбу, церемоніальну доріжку, яка проходить перпендикулярно до гілки Ахрамат і закінчується прямо на березі річки", - додала вчена.

Як виявили давній рукав Нілу

За словами Гонейма, слідів річки не видно ні на аерофотознімках, ні на зображеннях з оптичних супутників. Вчена помітила щось несподіване, вивчаючи радіолокаційні супутникові дані ширшої території для древніх річок і озер, які могли виявити нове джерело підземних вод.

"Під час роботи з цими даними я помітила це відгалуження або свого роду берег річки, і це не мало жодного сенсу, тому що це дійсно далеко від Нілу", - розповіла Гонейм.

Вона звернулася до Національного наукового фонду з проханням провести подальше дослідження, і геофізичні дані, отримані на рівні землі за допомогою георадару та електромагнітної томографії. Дослідження підтвердили, що це стародавній рукав Нілу.

Чому цей рукав річки висох або зник, поки невідомо. Швидше за все, період посухи та опустелювання приніс пісок у регіон, замуливши річку.

"Дослідження завершує важливу частину ландшафтної головоломки минулого. Зібравши ці фрагменти, ми зможемо отримати чіткіше уявлення про те, як виглядала заплава Нілу за часів будівництва пірамід і як стародавні єгиптяни використовували своє середовище для транспортування будівельних матеріалів для своїх монументальних будівельних починань", - заявив географ Французького національного центру наукових досліджень у Парижі Нік Маррінер.

У будівництві пірамід могла допомогти притока Нілу (фото: Getty Images)