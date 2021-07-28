UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кто вдвое чаще умирает от коронавируса: ученые сделали неожиданное заявление

Автор: Тетяна Самарук

Французские ученые исследовали, что пациенты с расстройствами психического здоровья имеют более высокий риск смерти от коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученых летальные исходы отбывают вдвое чаще.

В частности специалисты выделяют людей с биполярным расстройством и шизофренией. Кроме того, такая группа людей входит в группу риска и нуждается в первоочередной вакцинации.

Смертность людей с ментальными проблемами

Исследователи выяснили, что пациенты, которые страдают на легкую и среднюю формы ментальных расстройств – депрессии и тревожные расстройства – в 1,8 раза чаще умирают от коронавируса в отличие от здоровых людей.

Также смертность среди пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство личности, наблюдается в 2,3 раза чаще.

Какая причина

Все связано с работой иммунной системы, у людей с расстройствами неспособна защитить организм от коронавируса.

Ученые добавили, люди с психическими расстройствами должны быть в приоритете относительно вакцинации, ведь они входят в группу риска.

Как коронавирус влияет на болезни

Долгое время специалисты не могли исследовать, как именно вирус может пересекаться с болезнями, вызванными ментальными нарушениями.

Кроме того, люди взрослого возраста с психическими заболеваниями часто болеют на диабет, гипертонию, болезни почек и злоупотребления наркотиками.

Ранее мы сообщали, что в Киеве умер первый пациент со штаммом "Дельта".

Также Врачи выяснили, как COVID вредит мозгу. Он может вызвать последствия, как после инсульта.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцина от коронавирусаКоронавирус "Дельта"