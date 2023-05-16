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Вдруге одружився з дружиною, бо так пообіцяв в "Азовсталі". Неймовірна історія захисника Маріуполя

Історія захисника Маріуполя, який вдруге одружився з дружиною (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Захисник Маріуполя Юрій Клименко до останнього боронив своє місто. У день виходу із "Азовсталі" отримав значні поранення та потрапив у полон. Після обміну відразу повів кохану під вінець.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Юрій відразу став на захист Маріуполя

Війна застала їхню сім'ю у рідному Маріуполі. Юрій, який вже кілька років служив у ЗСУ, відразу став на захист міста.

"Він мені сказав, не покину наше місто, я піду і буду зі своїми побратимами до кінця. Але я тебе прошу, бери дитину та виїжджайте", - розповідає дружина.

Вікторія Клименко (скриншот)

Вікторії з донькою вдалось вибратись, що з чоловіком вона не знала більше місяця. Потім вона отримала від нього повідомлення, точніше його світлину.

Записки на картоні довго були їхнім єдиним зв'язком і саме так Юрій зробив Вікторії пропозицію.

"Він мені написав, Дай Боже, якщо залишусь живим, повернусь, ми одразу обвінчаємось та буде ще одна дитина", - пригадує дружина.

Юрій писав листи дружині (скриншот)

Як отримав поранення

Остання звістка від нього прийшла в день виходу захисників з "Азовсталі". Саме тоді ворог завдав останній удар по Юрію та його побратимам.

"Скинута була бомба в наш бункер, звідки ми повинні були виходити. Я стояв до виходу боком і в цей момент ось був вибух. Троє людей, ми дійшли, двоє залишилися в бункері, не вийшли, вони - 200", - пригадує Юрій.

Захисник Маріуполя Юрій Клименко (скриншот)

Пораненого Юрія доправили до лікарні у Новоазовськ, а потім у Донецьк. За словами чоловіка, українським бійцям там були не раді.

"Ніхто не хотів навіть помити. Всі ці медсестри кричали: "фу, це укропи". Це наші новоазовські. Зі знеболювального був тільки анальгін", - пригадує Юрій.

Військовий каже, що його врятувало те, що його обміняли одним з перших, як важкого.

Щойно дозволили лікарі, Юрій помчав виконувати свою обіцянку і після 8 років шлюбу подружжя стало під вінець.

Раніше захисник Азовсталі розповідав про нові жахи у полоні росіян.

Також ми писали, що українці за кілька годин зібрали мільйони на лікування героя "Азовсталі" Діанова.

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