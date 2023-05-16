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Второй раз женился на любимой, потому что пообещал в "Азовстале". Невероятная история защитника Мариуполя

История защитника Мариуполя, который второй раз женился на жене (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Защитник Мариуполя Юрий Клименко до последнего защищал свой город. В день выхода из "Азовстали" получил значительные ранения и попал в плен. После обмена сразу повел любимую под венец.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Юрий сразу встал на защиту Мариуполя

Война застала их семью в родном Мариуполе. Юрий, который уже несколько лет служил в ВСУ, сразу встал на защиту города.

"Он мне сказал, не покину наш город, я уйду и буду со своими собратьями до конца. Но я тебя прошу, бери ребенка и уезжайте", - рассказывает жена.

Виктория Клименко (скриншот)

Виктории с дочерью удалось выбраться, что с мужем она не знала больше месяца. Затем она получила от него сообщение, точнее его фотографию.

Записки на картоне долго были их единственной связью и именно так Юрий сделал Виктории предложение.

"Он мне написал, Дай Бог, если останусь живым, вернусь, мы сразу обвенчаемся и будет еще один ребенок", - вспоминает жена.

Юрий писал письма жене (скриншот)

Как получил ранение

Последнее известие от него пришло в день выхода защитников из "Азовстали". В это время враг нанес последний удар по Юрию и его собратьям.

"Сброшенная была бомба в наш бункер, откуда мы должны были выходить. Я стоял до выхода боком и в этот момент вот был взрыв. Три человека, мы дошли, двое остались в бункере, не вышли, они - 200", - вспоминает Юрий.

Защитник Мариуполя Юрий Клименко (скриншот)

Раненого Юрия доставили в больницу в Новоазовск, а затем в Донецк. По словам мужчины, украинским бойцам там были не рады.

"Никто не хотел даже помыть. Все эти медсестры кричали: "фу, это укропы". Это наши новоазовские. Из обезболивающего был только анальгин", - вспоминает Юрий.

Военный говорит, что его спасло то, что его обменяли одним из первых, как тяжелого.

Как только разрешили врачи, Юрий помчал выполнять свое обещание и после 8 лет брака супруги стали под венец.

Ранее защитник Азовстали рассказывал о новых ужасах в плену россиян.

Также мы писали, что украинцы через несколько часов собрали миллионы на лечение героя "Азовстали" Дианова.

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