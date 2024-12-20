Вдову Кузьми Скрябіна "кинули" на гроші: поліція оголосила підозру директору Moon Records

За що поліція оголосила підозру директору лейбла

Після трагічної загибелі Андрія Кузьменка авторські права на всю його творчість успадкувала дружина артиста Світлана Бабійчук, яка заснувала компанію для менеджменту отриманих інтелектуальних надбань - ТОВ "Кузьма Скрябін". Ця фірма надала ліцензію на будь-яке відтворення всіх пісень Андрія "лейблу звукозапису, який продюсує відомих українських артистів".

Укладена між ними угода передбачала, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності співака отримуватиме його дружина, а 30% за менеджмент його активів - лейбл.

"Проте розрахунок винагороди, який відправляли фірмі дружини загиблого впродовж трьох років з моменту укладення договору, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики - директор лейблу звукозапису умисно занижував кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці", - говорять в поліції.

Директору Moon Records оголосили підозру (фото: npu.gov.ua)

Оперативники Департаменту кіберполіції встановили, що для збільшення неправомірних прибутків, лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, котра займається дистрибуцією музики.

При цьому у Moon Records запевняли Світлану, що закордонна фірма є їх дочірньою компанією і не бере собі жодних відсотків з прибутку. Насправді ж закордонні "партнери" забирали до 85% прибутку і занижували реальну кількість прослуховувань на стримінгах.

За даними незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності, цифрове розповсюдження записів Кузьми у 2017-2019 роках мало принести його дружині щонайменше 1,5 мільйонів гривень прибутку.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах підтвердили, що підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України), отримала генеральний директор Moon Records Тетяна Корчемаха. Фігурантам справи тепер загрожує до восьми років позбавлення волі.

Що передувало розслідуванню

У 2021 році у мережі з’явилося відео, де мати загиблого співака Ольга Кузьменко звертається зокрема до генерального продюсера Moon Records Андрія Пасічника зі звинуваченнями в "розкраданні авторських прав" Андрія Кузьменка.

Разом з тим вона вже тоді казала, що за приховування інформації про нарахування за авторськими та суміжними правами проти лейблу відкрите кримінальне провадження.

У 2023-му розгорівся ще один скандал. Це сталося після того, як Moon Records незаконно випустив альбом каверів співачки Dakooka (яка з 2014 року й до повномасштабного вторгнення регулярно виступала в РФ і має у репертуарі всього кілька україномовних треків) на пісні Скрябін.

Вдова Андрія тоді виступила з заявою, що 100% авторських прав на пісні її загиблого чоловіка і гурту "Скрябін", засновником і фронтменом якого він був, належать ТОВ "Кузьма Скрябін". І використовувати музику гурту на стримінгових платформах можна лише з дозволу її фірми. Дозволу Moon Records на випуск альбому каверів, відповідно, ніхто не давав, а тому Світлана назвала діяння лейблу "відкритим піратством".

"Договір, укладений між ТОВ "Кузьма Скрябін" і ТОВ "МУН РЕКОРДС", за яким останнє використовувало пісні й фонограми гурту "Скрябін" на цифрових музичних майданчиках, припинив свою дію 31 грудня 2019 року", - розповіли власники авторських прав виданню "СЛУХ".

Більше того, альбом каверів, про який йдеться вище, повʼязують із російським дистриб’ютором Zvonko Didgital, хоча у Moon Records ці звинувачення відкидають.

За словами вдови Кузьменка, було відкрито кримінальне провадження щодо порушення авторського права. Тому не виключено, що згодом керівництву Moon Records буде висунута ще одна підозра.

Зазначимо, що Moon Records - це один з найвідоміших і найстаріших українських музичних лейблів, який був заснований у 1997 році. У перші роки своєї діяльності він спеціалізувався на виданні альтернативної і неформатної музики. Згодом з ним співпрацювали такі виконавці і гурти, як Віктор Павлік, Бумбокс, LATEXFAUNA, Анастасія Приходько, ТІК, Марія Бурмака та багато інших.