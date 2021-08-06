Песни Кузьмы Скрябина пытаются присвоить: его мать записала обращение
Песни погибшего артиста Кузьмы Скрябина пытается присвоить владелец лейбла Moon Records Андрей Пасичник.
Об этом заявила мать умершего певца Ольга Кузьменко. Также она записала видеообращение на эту тему.
Выяснилось, что на некоторые видеоклипы на YouTube-канале Кузьмы начали появляться жалобы о нарушении авторских прав.
"На YouTube-канале, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records отправил 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео – по тем, которые были недавно размещены, так и на те, что были опубликованы ранее еще самим Андреем. В большинстве – это клипы на оригинальные песни, – рассказала мама артиста.
Отметим, что из-за жалоб канал певца может быть заблокирован.
"Как можно такое допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой еще при жизни, был заблокирован из-за рейдерства Moon Records?" – изумилась Ольга Кузьменко.
Мама Кузьмы обвинила владельца лейбла Moon Records Андрей Пасичника в сокрытии информации о начислениях по авторским и смежным правам. Из-за этого сейчас открыто уголовное производство.
Ольга не понимает, почему через 7 лет после смерти ее сына Пасичник претендует на авторство песен Кузьмы.
"Почему именно сейчас – через 23 года после прекращения участия в группе и на седьмой годовщине смерти Андрея вы претендуете на авторство песен? Чего вы не заявляли о нем, когда был жив Андрей, везде исполнял свои песни и ничего не скрывая? Почему тогда не выдавали никому лицензии на свои права и не обращались в суд по их признанию?" – задала вопрос Ольга.
Ответ Пасичника
"Мы долгие годы сотрудничали с Андреем, у нас всегда были прекрасные отношения, мы заплатили значительные авансы, и до последнего выплачивали роялти. Все подтверждено документами, которые мы предоставили Вашим представителям. Прошу Вас не дезинформировать общественность. В вопросе справедливого распределения авторского вознаграждения нет места эмоциям", - написал Пасичник в комментарии Ольге.
Также он рассказал, что за два месяца до предполагаемого удаления музыки компания проинформировала о вероятных проблемах директор ТОВ "Кузьма Скрябін". Владелец лейбла уверяет, что все очень сложно.
Как мы писали ранее, песня Кузьмы Скрябина получила новое дыхание в рамках важнейшего социального проекта.