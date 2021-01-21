Вдова погибшего воина АТО нуждается в срочной операции: помогите спасти маму двоих деток

Вдова трагически погибшего бойца АТО нуждается в срочной помощи. Оксане Сороке 40 лет и у нее случился инсульт с разрывом аневризмы. В мае прошлого года она потеряла любимого мужа Владислава, что очень подкосило здоровье.

Теперь ей нужна помощь и поддержка для срочной операции, на которую необходимо собрать 250 тысяч гривен. Оксана сейчас находится в институте нейрохирургии в Киеве, пишут в Facebook ее друзья и многочисленные благодарные родители, дети которых были ее воспитанниками.

Оксана с детьми (фото: facebook.com/osmikus)

Оксана после смерти мужа растит двоих детей - 9-летнюю Лизу и 14-летнего Георгия, которого она ласково всегда называет Жориком. Большую часть жизни она работает воспитателем в детском саду. И это был как раз тот случай, когда человек работает по призванию. Оксана - очень добрый, спокойный человек, к ней всегда выстраивались очереди, чтобы попасть в группу "к Сороке".

В семье царила любовь и гармония, Оксана ждала мужа Влада с каждой ротации. Но в мае 2020 года жизнь этой замечательной женщины изменилась.

Оксана с мужем Владиславом (фото: facebook.com/osmikus)

Тогда случилась трагедия под Житомиром, в которой погибло 7 участников войны на Донбассе. Одним из них стал боец батальона имени генерала Кульчицкого - Владислав Мамиченко. Когда началась война, он оставил работу в банке и пошел добровольцем.

Помочь Оксане Сороке можно на карту 5168 7574 1578 7466 (Сорока Оксана Александровна). Важна каждая копейка и счет идет на минуты!

Диагноз Оксаны Сороки (facebook.com/osmikus)

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