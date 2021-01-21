Вдова загиблого воїна АТО потребує термінової операції: допоможіть врятувати маму двох діток

Удова трагічно загиблого бійця АТО потребує термінової допомоги. Оксані Сороці 40 років і у неї стався інсульт з розривом аневризми. У травні минулого року вона втратила коханого чоловіка Владислава, що дуже підірвало здоров'я.

Тепер їй потрібна допомога і підтримка для термінової операції, на яку необхідно зібрати 250 тисяч гривень. Оксана зараз перебуває в інституті нейрохірургії в Києві, пишуть у Facebook її друзі і численні вдячні батьки, діти яких були її вихованцями.

Оксана з дітьми (фото: facebook.com/osmikus)

Оксана після смерті чоловіка виховує двох дітей - 9-річну Лізу і 14-річного Георгія, якого вона завжди лагідно називає Жориком. Більшу частину життя вона працює вихователем в дитячому саду. І це був як раз той випадок, коли людина працює за покликанням. Оксана - дуже добра, спокійна людина, до неї завжди шикувалися черги, щоб потрапити в групу "до Сороки".

У родині панувала любов і гармонія, Оксана чекала чоловіка Влада з кожної ротації. Але в травні 2020 року життя цієї чудової жінки змінилося.

Оксана з чоловіком Владиславом (фото: facebook.com/osmikus)

Тоді трапилася трагедія під Житомиром, у якій загинуло 7 учасників війни на Донбасі. Одним з них став боєць батальйону імені генерала Кульчицького - Владислав Мамиченко. Коли почалася війна, він залишив роботу в банку і пішов добровольцем.

Допомогти Оксані Сороці можна на карту 5168 7574 1578 7466 (Сорока Оксана Олександрівна). Важлива кожна копійка і рахунок йде на хвилини!

Діагноз Оксани Сороки (facebook.com/osmikus)

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