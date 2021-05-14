Вдова брата Медведчука: "я стояла на коленях и просила "прости Виктора!"

Отметим, что долгое время Виктор Медведчук скрывал своего родственника. Но именно благодаря ему (Владимиру Гунько - Ред.) Медведчук и его второй брат Сергей получили высшее образование.

"Когда мой муж увидел, что Медведчук подарил священникам черные Mercedes - он сидел и плакал", - вспоминает Лина.

По ее словам, ее муж дал образование Сергею и Виктору, когда он пришел из армии.

"Он выкормил и выучил их, дал образование. На его деньги это было сделано", - рассказала вдова.

Лина отметила, что ее муж очень хотел видеть Виктора, он специально приезжал в Киев, чтобы встретиться с Медведчуком. Но политик игнорировал Владимира. Даже когда старший брат был при смерти Медведчук не хотел его видеть.

"Медведчук не шел на общение. Я звонила и говорила, что брат при смерти - мне не нужны ваши деньги! "Передайте ему, что брат умирает". Умер без него. Я стояла на коленях и просила его: "Прости Виктора, прости!" Но мой муж сказал следующее: "Медведчук пойдет по трупам, чтобы добиться власти". Он отказался от брата, потому что мама переписала такую ​​маленькую хатку, как моя, потому что он удерживал хозяйство и детей ", - вспоминает вдова.

Вдова старшего брата Медведчука рассказала о нем