"Вчуся жити без тата: 14-річний Леонід став учасником "Блогер Кемпу" від Фонду Ахметова

Тут підлітки відпочивають, зміцнюють здоров’я, опановують навички блогера. Із дітьми працюють досвідчені психологи Фонду. Під час осінньої зміни з Леонідом поспілкувався Олексій Суханов, амбасадор музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, ведучий та актор.

Леоніду й досі важко згадувати про деякі події. Приміром, як ракета впала у 100 метрах від їхнього будинку. І як родина тікала з Глевахи до бабусі на Житомирщину. І як доводилося ночувати у підвалі. І що він відчував у евакуації, у Франції.

"Я дуже чекав, коли приїду в Україну знову. Тут мої собаки, кіт. Тут рідне місто. Там якось по-іншому все відчувається. Ти не можеш спокійно жити, поки ти там і батьки далеко від тебе", - зізнається Леонід.

Він був щасливим повернутися додому. А за декілька місяців надійшла трагічна звістка. Тато, який з перших днів вторгнення став на захист країни - загинув.

"Це сталося у Донецькій області. Він служив у розвідці й збивав дрони. Мама розповідала, що він не встиг відстрибнути в окоп, коли його накрила артилерія", — говорить хлопчина.

Зараз Леонід вчиться жити далі. Його підтримують не лише найрідніші, а й друзі. Особливо багато їх заявилося під час відпочинку Блогер-Кемпі на Закарпатті.

"Тут дуже гарно й затишно. Тут добрі люди й хороший колектив. Тут у мене є друзі… Ми з ними розмовляли, згадували, як зустрічали перші дні війни. Мені дуже хочеться, щоби вони приїхали в гості в Глеваху, щоби ми погуляли разом", - зізнається підліток.

Історія Леоніда увійшла до архіву музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни.