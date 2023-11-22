"Учусь жить без папы: 14-летний Леонид стал участником "Блогер Кемпа" от Фонда Ахметова

Здесь подростки отдыхают, укрепляют здоровье, овладевают навыками блогера. С детьми работают опытные психологи Фонда. Во время осенней смены с Леонидом пообщался Алексей Суханов, посол музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, ведущий и актер.

Леониду до сих пор трудно вспоминать о некоторых событиях. Например, как ракета упала в 100 метрах от их дома. И как семья бежала из Глевахи к бабушке Житомирской области. И как приходилось ночевать в подвале. И что он ощущал в эвакуации, во Франции.

"Я очень ждал, когда приеду в Украину снова. Здесь мои собаки, кот. Здесь родной город. Там как-то по-другому все чувствуется. Ты не можешь спокойно жить, пока ты там и родители вдали от тебя", - признается Леонид.

Он был счастлив вернуться домой. А через несколько месяцев поступило трагическое известие. Папа, который с первых дней вторжения встал на защиту страны, погиб.

"Это произошло в Донецкой области. Он служил в разведке и сбивал дроны. Мама рассказывала, что он не успел отпрыгнуть в окоп, когда его накрыла артиллерия", - говорит паренек.

Сейчас Леонид учится жить дальше. Его поддерживают не только самые родные, но и друзья. Особенно много их заявилось во время отдыха Блогер-Кемпи в Закарпатье.

"Здесь очень хорошо и уютно. Здесь хорошие люди и хороший коллектив. Здесь у меня есть друзья… Мы с ними разговаривали, вспоминали, как встречали первые дни войны. Мне очень хочется, чтобы они приехали в гости в Глевахе, чтобы мы погуляли вместе" , – признается подросток.

История Леонида вошла в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.