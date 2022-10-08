Вчителям розповіли, як цікаво провести час з дітьми в укритті: сподобається усім

Росія розпочала повномасштабну війну в Україні та обстрілює все навколо. Бойові дії суттєво вплинула на роботу навчальних закладів, адже кожна школа, виш чи садочок має мати укриття, аби працювати офлайн.

Про це повідомили на сайті Освіторія .

Часто трапляється, коли під час повітряної тривоги в укритті діти нервують чи нудьгують. Тому для вчителів підготували різноманітні активності, які допоможуть відволікти дітей.

Ці вправи можна виконувати з дітьми різних вікових груп - від 1 до 11 класів. Вони зокрема розраховані на такі вікові групи дітей:

початкова школа (6 - 10 років);

середня школа (11 - 14 років);

старша школа (15 - 18 років).

Вправи для дітей

На розвиток уяви та фантазії

Вчитель повинен запропонувати дітям за допомогою уяви та фантазії перетворити звичайний тенісний м'яч на уявний предмет.

Спочатку розпочинає гру вчитель та тримаючи м’яч називає те чим уявно віднині являється даний предмет.

Перший стендап

В укритті діти по черзі виходять у центр кола (на імпровізовану сцену) і розповідають історію, аби розсмішити своїх однокласників.

Така вправа виконується за бажання дитини.

У центрі уваги

У цій вправі діти отримують завдання зайняти по черзі місце на імпровізованій сцені й зробити так, щоб тільки він або вона були в центрі уваги.

При цьому, кожна наступна дитина на сцені має переконатися, що нікого не перекриває собою. Коли всі визначились з місцем та позою, вчитель може відзначити найоригінальніші пози, що найбільше сподобались.

Від наскельного малюнка до iPhone13

Вчитель створюєте малюнок і показуєте його іншим. Потім усі діти стають або сідають спиною одне до одного. Автори зображень демонструють їх тим, хто першими сидять спиною. Завдання тих, хто побачив оригінальне зображення - відтворити його рухами по спині учасників перед ними.

Зазначимо, що в результаті остання дитина має відтворити на папері зображення, яке вона відчула на спині.

Музика з будь-чого

У цій вправі можна проявити активність і сформувати цілий ансамбль звукових інструментів. Потрібно знайти в рюкзаку предмети, які потенційно можуть давати цікавий звук. Також важливо додати трохи креативності, щоб створити саморобні інструменти.

Діти можуть разом створити різні інструменти, а потім заспівати пісню, яка їм до вподоби.

Логотип

Діти мають об'єднатися у пари і провести інтерв'ю одне з одним. Опісля на основі відповідей створити логотип особистості своїх візаві.

В результаті потрібно продемонструвати результати один одному.

Уявіть себе

Така вправа полягає в тому, щоб діти могли уявити себе різними персонажами чи предметами і відтворити цю роль в ігровій формі.

Вправа починається з того, що вчитель всьому класу задає відповідну “роль”, яку варто відіграти учням одночасно.

Емоція

Вчитель має попросити дітей показати свої емоції.

Якщо немає можливості рухатися, діти можуть виконувати цю вправу сидячи.

Запитання - відповідь

Діти розраховуються на "перший-другий". Перші мають право тільки ставити запитання, другі - тільки відповідати. До того ж діти ставлять умову - літери, на які мають починатися запитання і відповідь.