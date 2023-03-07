Вчителі на Рівненщині "загнобили" та оббрехали учня за лайку на адресу Росії: розгорається скандал

Деталі скандалу в школі

Мати учня Богдана Цимбалюка розповідає, що вчителі звинувачують її сина у нецензурних висловлюваннях на адресу Росії під час шкільного свята. Крім того, вони додали, що хлопець забирав їжу в учнів, ображав їх і бив.

На додачу до всього педагоги повідомили, що Богдан пив горілку під час уроків, намалював на рюкзаку літеру Z. Випускник нібито стояв на внутрішньошкільному обліку, проте, за словами Марії, вона про це нічого навіть і не знала.

У зв'язку з усіма вище переліченими причинами вчителі звернулися до сільської ради з проханням притягнути сім'ю Цимбалюків до відповідальності за неналежне виховання дитини.

Як розповідає мати Марія Цимбалюк, сільський голова скликав збори в органі місцевого самоврядування, хоча законного повноваження на це не має.

Якою була реакція адміністрації школи

Марія неодноразово писала листи та заяви з вимогами пояснити, чому батьків не інформували раніше про поведінку її сина. За її словами, директорка ліцею Антоніна Литвинець не надала жодної обґрунтованої відповіді.

Звинувачена мама пише, що вчителі ліцею оббріхують її сина, проте своїх дітей виховати гідно не змогли.

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"Син заступника ліцею з виховної роботи звинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 332 Конституції України (незаконне переправлення осіб через державний кордон - ред.)", - йдеться в дописі Марії.

Син заступниці ліцею на Рівненщині в розшуку за незаконний перетин кордону України (фото: facebook.com)

Вона переконана, що заступник ліцею звела наклеп на її сина, беручи за "приклад" діяння власної дитини.

Стосовно нецензурних висловлень Богдана Цимбалюка, мати обурюється, що вчителі вчать дітей у школі пісень з лайкою. Вона пише, що під час тривог в укриттях з дітьми співають пісні з ненормативною лексикою.

Як повідомляє Марія Цимбалюк, вона буде боротися за честь своєї сім'ї до моменту, поки викладачі понесуть те покарання, на яке заслуговують.