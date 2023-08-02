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Вчителі повинні повернути 6500 гривень, які додатково отримали на початку війни: розгорається скандал

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Україна, Середа 02 серпня 2023 15:16
Вчителі повинні повернути 6500 гривень, які додатково отримали на початку війни: розгорається скандал У МОН вимагають повернення фінансової підтримки (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Після початку повномасштабної війни в Україні вчителі отримали додаткові 6 500 гривень через програму "єПідтримка". Проте тепер українців просять повернути ці кошти. У разі відмови справу передаватимуть до суду.

Відповідний наказ опублікував журналіст Владислав Сидоренко на своїй сторінці у Facebook.

Про що йдеться в наказі

У документі говорять про те, що МОН терміново просить повернути кошти до резервного фонду відомства для того, щоб спрямувати їх на розв'язання відповідних проблем у секторі національної безпеки та оборони.

Також вказані реквізити, за якими потрібно здійснити переказ.

У листі зазначили, що потрібно врахувати суму комісію. Тобто освітяни повинні повернути 6 500 гривень допомоги разом із банківською комісією.

Якщо ж кошти не повернуть, то Міністерство економіки буде змушене звертатися до суду.

Цікаво, що в листі фінансову допомогу називають "неправомірно отриманими коштами", хоча українці отримували їх через офіційні державні програми.

Вчителі повинні повернути 6500 гривень, які додатково отримали на початку війни: розгорається скандал

Лист із вимогою про повернення фінансової допомоги розміром 6 500 гривень (фото: facebook.com/journalist.sydorenko)

Яка причина повернення коштів

Після 24 лютого допомогу отримували всі застраховані особи, які втратили частину заробітної плати чи роботу у зв'язку з війною. Проте зараз Мінекономіки надало МОН оновлений перелік закладів, де працівникам потрібно повернути грошову допомогу.

Адвокат Ростислав Кравець в ефірі "Єдиного марафону" заявив, що до нього вже зверталися з подібною проблемою. Він пояснив, що кошти отримували також ті користувачі застосунку "Дія", які не працюють у бюджетній сфері. Саме тому їх потрібно повернути.

Однак він додає, що за законом України держава не має права вимагати повернення цих коштів. Насамперед через те, що термін дії звернення до суду вже завершився. Другою причиною є те, що хибний переказ грошей здійснили через помилку самої держави.

Спираючись на ці фактори адвокат робить висновок, що державні представники не мають шансів на те, що виграти судовий процес.

Як відреагували українці

У коментарях під дописом журналіста, який опублікував наказ, українці виразили своє обурення:

  • "Хотілося б поспостерігати, як вони через суд будуть вимагати, осоромлюватися".
  • "Багато вчителів голосували за з/п 4 000 доларів, але натомість залишились державі ще й винними. Карма в дії або в "Дії"
  • "Може, там дійсно помилково всім підряд повидавали гроші. Але в будь-якому випадку це треш, коли ідіотськими рішеннями намагаються виправити попередні ідіотські рішення".

Раніше ми писали про те, що вчителям можуть підвищити зарплату до 40 000 гривень.

А ще розповідали, як розпочнеться навчальний рік для дітей Київської області.

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