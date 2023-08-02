Учителя должны вернуть 6500 гривен, которые дополнительно получили в начале войны: разгорается скандал

После начала полномасштабной войны в Украине учителя получили дополнительные 6 500 гривен через программу "єПідтримка". Однако теперь украинцев просят вернуть эти средства. В случае отказа дело будет передаваться в суд.

Соответствующий указ опубликовал журналист Владислав Сидоренко на своей странице в Facebook .

О чем идет речь в указе

В документе говорится, что МОН срочно просит вернуть средства в резервный фонд ведомства для того, чтобы направить их на решение соответствующих проблем в секторе национальной безопасности и обороны.

Также указаны реквизиты, по которым нужно совершить перевод.

В письме отметили, что следует учесть сумму комиссии. То есть, педагоги должны вернуть 6 500 гривен помощи вместе с банковской комиссией.

Если же средства не вернут, Министерство экономики будет вынуждено обращаться в суд.

Интересно, что в письме финансовую помощь называют "неправомерно полученными денежными средствами", хотя украинцы получали их через официальные государственные программы.

Письмо с требованием о возврате финансовой помощи в размере 6 500 гривен (фото: facebook.com/journalist.sydorenko)

Какая причина возврата средств

После 24 февраля пособие получали все застрахованные лица, потерявшие часть заработной платы или работу в связи с войной. Однако сейчас Минэкономики предоставило МОН обновленный перечень заведений, где работникам нужно вернуть денежную помощь.

Адвокат Ростислав Кравец в эфире "Єдиного марафону" заявил, что к нему уже обращались с подобной проблемой. Он объяснил, что средства получали также пользователи приложения "Дія", которые не работают в бюджетной сфере. Именно поэтому их нужно вернуть.

Однако он добавляет, что по закону Украины государство не имеет права требовать возврата этих средств. В первую очередь из-за того, что срок действия обращения в суд уже истек. Второй причиной является то, что перевод денег совершили по ошибке самого государства.

Опираясь на эти факторы, адвокат делает вывод, что государственные представители не имеют шансов на то, что выиграть судебный процесс.

Как отреагировали украинцы

В комментариях под постом опубликовавшего приказ журналиста украинцы выразили свое возмущение: