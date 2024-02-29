Вченим вперше за 700 років вдалося відтворити обличчя відомого поета

Як проходила робота з реконструкції особи

Незважаючи на безцінний внесок у мистецтво, справжня зовнішність майстра залишалася загадкою, а зображення, створені в його епоху, з'явилися лише через багато років після його смерті.

Однак тепер дослідникам вдалося відтворити обличчя митця. Цей подвиг став можливим завдяки відомому бразильському графічному експерту Сісеро Мораесу та його команді.

Експерти за графікою використали зображення черепа Данте, щоб реконструювати його обличчя (фото: Pen News)

"Більшість портретів засновані на інформації, що міститься в біографії Данте, складеної письменником Джованні Боккаччо. А саме, що це була людина середнього зросту, дещо сутула, з витягнутим обличчям, орлиним носом і очима швидше більшими, ніж маленькими", - заявив Сісеро Мораєс.

Експерт із графіки також додав, що Боккаччо та Данте не були знайомі особисто. Біограф черпав інформацію від людей, які знали поета чи жили з ним.

Робота Мораеса заснована на аналізі даних щодо останків Данте. Процес реконструкції розпочався із цифрового моделювання черепа, використовуючи дані від досліджень кісток, проведених у 1921 році, а також інформацію зі статті 2007 року про фізичні характеристики поета.

Потім команда приступила до апроксимації, поєднуючи мистецтво, антропологію, остеологію та анатомію для створення реалістичного зображення обличчя на основі скелетних останків.

В результаті цього процесу були розроблені дві версії портрета: одна в сірих тонах, без зображення волосся та із заплющеними очима, а інша кольорова, в якій додані деталі, такі як колір очей, шкіри та одягу, з урахуванням відомих зображень.

Дві версії портрета Данте Аліг'єрі (фото: Pen News)

Мораєс вважає, що створений портрет передає враження про страждання людини. Цей проект також виявив, що у мислителя, якого часто вважають батьком італійської мови, череп був вищим за середній.

Що відомо про Данта Аліг'єрі

Данте Аліг'єрі, видатний поет, вважається одним із найвідоміших і найвпливовіших літераторів в історії. Його народження датується 1265 роком у місті Флоренція. У 1302 році, слідом за вигнанням з рідного міста разом із політичною групою, до якої він належав, Данте приступив до написання свого знаменитого твору "Божественна комедія". Він помер 1231 року.

Данте найбільш відомий своєю "Божественною комедією" (фото: Pen News)