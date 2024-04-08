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Вчені зробили несподівану заяву про щастя у сімейній парі: пийте алкоголь разом

Вчені зробили несподівану заяву про пари, які разом п'ють алкоголь (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Дослідники з університету Мічігану з'ясували, чим може обернутися для сімейної пари звичка разом випивати алкоголь. Виявилося, що це не так і погано і навіть допомагає зміцнити стосунки в парі.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі The Gerontologist.

Якщо ви та ваш партнер любите закінчувати день спільною вечерею з алкоголем або часто балуєте себе у вихідний, відкривши пляшку вина, то для вас є хороші новини.

Вчені виявили, що пари зі схожими звичками до алкоголю, як правило, живуть довше в порівнянні з тими, де п'є лише один партнер або тими, де жоден із партнерів не вживає спиртного.

Дослідники вивчили звички майже п'яти тисяч подружніх пар віком 50 років. Спостереження проводили протягом 20 років. Чоловікові та дружині необхідно було заповнювати анкети кожні два роки й більшість питань у них стосувалися алкоголю.

"Подружжя з узгодженою поведінкою щодо вживання алкоголю часто має якісніші шлюби та живе в них довше порівняно з парами, де поведінка щодо алкоголю відрізняється", - сказано в дослідженні.

Також вчені зазначають, що пари, які проводять час разом, зазвичай щасливіші, ніж ті, хто цього не робить.

Крім того, велике значення має і кількість алкоголю, що вживається. За словами дослідників, шлюб і життя продовжують лише помірна кількість спиртного. Розуміння міри допомагає знайти цей оптимальний баланс здоров'я та щастя у стосунках.

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