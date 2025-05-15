Вчені знайшли спосіб повернути людям зір без лазерної корекції: революція в медицині!

Що придумали вчені?

Втрата зору є однією з найпоширеніших та найскладніших проблем сучасної медицини. Різноманітні захворювання, травми чи вікові зміни можуть призвести до незворотного погіршення гостроти зору чи навіть до повної сліпоти. Досі основні методи лікування зосереджувалися на корекції (окуляри, контактні лінзи), хірургічному втручанні чи спробах уповільнити прогресування недуги. Однак, схоже, незабаром все може кардинально змінитися.

Вчені з Південної Кореї здійснили те, що без перебільшення можна назвати революцією в офтальмології. Їм вдалося створити експериментальний препарат, який не просто лікує симптоми, а впливає на глибинні механізми втрати зору, запускаючи природний процес регенерації пошкоджених тканин ока.

Як працює "еліксир" для очей?

Ключ до відновлення, як виявилося, криється у білку під назвою Prox1. Дослідження показали, що саме цей білок у певних умовах може блокувати здатність нервових клітин сітківки до самовідновлення та регенерації. Сітківка – це надзвичайно важлива світлочутлива оболонка ока, яка перетворює світло на нервові сигнали, що передаються до мозку і формують зображення. Пошкодження сітківки є частою причиною значного погіршення або втрати зору.

Корейські вчені розробили унікальний препарат, дія якого спрямована саме на білок Prox1. Вводячи цей препарат, дослідники, по суті, "вимикають" або блокують дію Prox1, знімаючи таким чином "заборону" на регенерацію. Це дає можливість власним клітинам ока запустити процес відновлення пошкодженої сітківки. За даними перших досліджень, ефект регенерації, спричинений препаратом, триває щонайменше пів року після введення.

Успіх на мишах та плани на майбутнє

Перші та найважливіші випробування революційного препарату були проведені на лабораторних мишах, які мали різні форми порушень зору. Результати перевершили очікування: у гризунів, які отримали препарат, спостерігалося стійке відновлення зорових функцій. Зір у мишей справді повернувся, що стало прямим і переконливим доказом ефективності нового підходу до лікування.

Успішні дослідження на тваринах відкрили шлях до наступного, найвідповідальнішого етапу – клінічних випробувань на людях. Вчені вже визначили дату їх початку: перші тести препарату за участю пацієнтів планують розпочати у 2028 році. Це стандартна практика у розробці нових ліків, що дозволяє ретельно оцінити їх безпеку та ефективність для людини.

Потенціал для мільйонів

Якщо клінічні випробування пройдуть успішно і препарат отримає схвалення регуляторних органів, це матиме колосальне значення для світової медицини. Можливість регенерувати сітківку означає, що мільйони людей, які зараз страждають від вікової макулярної дегенерації, діабетичної ретинопатії, глаукоми, травм ока та інших станів, що призводять до ураження сітківки та сліпоти, отримають реальний шанс повернути собі зір.

Цей препарат пропонує принципово новий підхід порівняно з існуючими методами. Він не просто коригує, а лікує на клітинному рівні, даючи надію на повноцінне відновлення зору без необхідності постійного використання окулярів, лінз чи багаторазових складних операцій.