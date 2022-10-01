Вчені знайшли спосіб, як жити довше та щасливіше

Що відкрили вчені?

У всьому світі очікувана тривалість життя зросла завдяки прогресу в галузі охорони здоров’я та технологій, але покращення рівня життя людей похилого віку значно відставало. Однією з найбільших проблем медицини є продовження життя без погіршення здоров'я.

Професори з Єврейського університету в Єрусалимі провели дослідження, яке виявило нестандартну групу молекул. Вони дозволяють клітинам відновлювати пошкоджені компоненти та зберігати їхні функції.

Як проводили дослідження

Для експерименту з молекулами використовували модель організму людини. Вчені дослідили, як різні методи лікування впливають на тривалість і якість життя. У результаті цього було знайдено групу специфічних молекул, мітохондрій, які можуть змінити тривалість життя людини.

Як пояснив один із причетних до відкриття науковців, мітохондрії є ніби "електростанціями" клітини та відповідають за виробництво енергії. Їх можна порівняти з крихітними батарейками, які допомагають клітинам нормально функціонувати. Хоча ці "батареї" постійно розряджаються, наші клітини мають складний механізм, який видаляє пошкоджені мітохондрії та замінює їх новими.

Однак з віком цей механізм слабшає, що призводить до дисфункції клітин і погіршення активності тканин.

Цей процес лежить в основі багатьох захворювань, пов’язаних із віком, таких як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, серцева недостатність і саркопенія (вікова атрофічна дегенеративна зміна скелетної мускулатури, що призводить до поступової втрати м'язової маси та сили).

Чому відкриття є важливим?

Дослідження має далекосяжні практичні застосування, оскільки нова технологія допомогла створити інноваційні сполуки для лікування захворювань, які наразі невиліковні. Дослідження також показало, що ці молекули можна використовувати для профілактики.

"Ми сподіваємося, що в майбутньому зможемо значно затримати розвиток багатьох захворювань, пов’язаних із віком, і покращити якість життя людей", - кажуть відкривачі.

Щоб просунути дослідження та перевести його в медичне лікування для різноманітних пацієнтів було засновано стартап, який наразі розробляє необхідний препарат. Тож, ймовірно, і вічне життя людства не за горами.