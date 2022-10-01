Ученые нашли способ, как жить дольше и счастливее

Что открыли ученые?

Во всем мире ожидаемая продолжительность жизни выросла благодаря прогрессу в области здравоохранения и технологий, но улучшение уровня жизни пожилых людей значительно отставало. Одной из самых больших проблем медицины является продление жизни без ухудшения здоровья.

Профессора из Еврейского университета в Иерусалиме провели исследование, выявившее нестандартную группу молекул. Они позволяют клеткам восстанавливать поврежденные компоненты и сохранять их функции.

Как проводили исследования

Для эксперимента с молекулами использовали модель человеческого организма. Ученые исследовали, как разные методы лечения влияют на продолжительность и качество жизни. В результате этого была найдена группа специфических молекул, митохондрий, которые могут изменить продолжительность жизни человека.

Как пояснил один из причастных к открытию ученых, митохондрии являются "электростанциями" клетки и отвечают за производство энергии. Их можно сравнить с крошечными батарейками, помогающими клеткам нормально функционировать. Хотя эти "батареи" постоянно разряжаются, наши клетки имеют сложный механизм, который удаляет поврежденные митохондрии и заменяет их новыми.

Однако с возрастом этот механизм ослабевает, что приводит к дисфункции клеток и ухудшению активности тканей.

Этот процесс лежит в основе многих заболеваний, связанных с возрастом, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сердечная недостаточность и саркопения (возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, что приводит к постепенной потере мышечной массы и силы).

Почему открытие важно?

Исследование имеет далеко идущие практические применения, поскольку новая технология помогла создать инновационные соединения для лечения заболеваний, которые пока неизлечимы. Исследование также показало, что эти молекулы могут быть использованы для профилактики.

"Мы надеемся, что в будущем сможем значительно задержать развитие многих заболеваний, связанных с возрастом, и улучшить качество жизни людей", – говорят ученые.

Чтобы продвинуть исследование и перевести его в медицинское лечение для различных пациентов был основан стартап, который разрабатывает необходимый препарат. Так что, вероятно, и вечная жизнь человечества не за горами.