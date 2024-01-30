Вчені знайшли перші фізичні докази, що іноді час може "йти назад": деталі відкриття

Що показало дослідження

Дослідження віку скла показало перші фізичні докази оборотності вимірювання часу, заснованого на матеріалах.

З наукової точки зору можна сказати, що час є ознакою другого закону термодинаміки - тенденції ізольованих систем бути більш невпорядкованими, ніж вони були в минулому, таким чином, що їх неможливо легко повернути назад.

Некристалічні речовини, які складаються з подібних до рідини частинок, включають різноманітні полімери та аморфні тверді речовини, такі як скло, переходять у теоретично стабільний стан відповідно до власного ентропійного годинника. Це можна сприймати, як спеціальну теорію відносності, засновану не на гравітації чи прискоренні, а на постійній зміні конфігурації різноманітних молекул, які термодинамічно стають на свої місця.

Фізики описують цей показник старіння як матеріальний час. Хоча ця концепція існує з початку 1970-х років, її інтерпретація у так званому формалізмі Інструмента-Нараянасвамі ніколи не була експериментально виміряна.

Для цього є вагома причина. Скло повільно старіє таким чином, що неможливо це вловити, просто спостерігаючи за ним.

Як проводили експеримент

Команда дослідників використала високочутливу відеокамеру для запису розсіяного лазерного світла, яке, потрапляючи на скло, формувало інтерференційні візерунки, які можна статистично інтерпретувати як коливання, які передавали відчуття матеріального часу в трьох різних склоутворюючих речовинах.

Вони виявили докази того, що час є оборотним на молекулярному рівні і змінюється в міру того, як частинки штовхають і притягують одна одну в нове розташування. Перемотавши весь процес назад, стає неможливо визначити, відтворюється він вперед чи назад у часі.

"Це був величезний експериментальний виклик. Однак це не означає, що старіння матеріалів можна повернути назад", - каже фізик конденсованого середовища з Технічного університету Дармштадта Тілль Бемер.