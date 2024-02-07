Вчені заявили, що Земля колись справді могла бути плоскою – і ось чому

Вчені з Університету Центрального Ланкашира (UCLan) виявили, що на ранніх етапах життя планети можуть набувати плоскої форми. Цілими вони стають у міру дорослішання.

Чому вчені зробили такий висновок

Відомо, що планети походять з протопланетних дисків, що складаються з пилу та газу, що оточують зірки. Однак механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Найпопулярнішою теорією вважається акреція ядра - коли частинки пилу починають злипатися, утворюючи все більші об'єкти, а потім перетворюються на планети.

Менш поширена, але все ж таки правдоподібна модель, називається нестабільністю диска - після охолодження диск розпадається на частинки, які потім стають планетами. Вважається, що цей спосіб утворення відбувається швидше.

Комп'ютерне моделювання формування планет у протозірковому диску (фото: UCLan)

Але вони не беруть до уваги один дуже важливий аспект - яку форму набувають молоді планети. Саме це спробувала з'ясувати команда дослідників. Для цього вони провели моделювання на суперкомп'ютері.

"Ми вивчаємо формування планет протягом тривалого часу, але ніколи раніше нам не спадало на думку з'ясувати їхню форму на ранніх етапах життя. Зазвичай ніхто не ставить під сумнів їхню сферичну форму", - заявив Димитріс Стамателлос, один з авторів дослідження.

Змодельовані зображення "плоскої" протопланети, показані зверху (ліворуч) та збоку (праворуч) (фото: UCLan)

Виявлено, що якщо планети дійсно формуються шляхом нестабільності диска, то ймовірно, їхнє зростання неоднорідне: більша частина матеріалу накопичується біля полюсів, тоді як менша - на екваторі, призводячи до поступового набуття "сплюснутої сфероїдальної" форми, що нагадує витягнутий овал. Однак з часом вони, ймовірно, вирівнюють свою форму і набувають більш традиційного круглого вигляду.

Автори дослідження наголошують, що на даний момент - це лише симуляція, і для підтвердження чи спростування цієї гіпотези потрібно продовжити спостереження за молодими планетами.