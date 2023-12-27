Що станеться, якщо Земля перестане обертатися

"Зупиніть планету, я зійду" - ця крилата фраза існує з 1950-х років і використовується в літературі, музиці та інших напрямках творчості. Насправді якби планета перестала обертатися, то наслідки були б зовсім не романтичними чи веселими, а скоріше апокаліптичним фільмом жаху.

Ось що насправді станеться, якщо Земля перестане обертатися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Bisiness Insider.

Що, якщо Земля раптово зупиниться

Уявіть, що ви йдете сонячним пляжем десь вздовж екватора. Земля під вами обертається на схід зі швидкістю 1674 км/год. Але оскільки ви, пісок і все інше рухаєтеся з однаковою швидкістю, ваша прогулянка здається повільною і неквапливою.

Потім світ зупиняється під вами, і ви виходите з нього. Швидше вас відкине. Завдяки першому закону інерції Ньютона, ви спочатку летите на схід зі швидкістю приблизно 1647 км/год. Незалежно від того, де ви приземлитесь, чи це океан або земля, сила удару, ймовірно, уб'є вас.

"Вода теж відчує це раптове прискорення", - зазначає доцент кафедри геонаук про Землю та довкілля Університету Колгейта Джозеф Лефі.

Таким чином, океани теж вируватимуть перед зіткненням. Дерева та будівлі не будуть у безпеці, попри те, що вони прикріплені до Землі.

"Земляні матеріали міцні при стисканні, але дуже слабкі при розтягуванні", - наголосив Леві.

Сусідня цегляна будівля здатна вмістити сотні людей, оскільки її підлоги та опорні балки ущільнюються під їхньою вагою. Але інерція, що штовхає будівлю на схід від раптової зупинки Землі, буде набагато сильнішою, ніж інерція, що скріплює цеглу, тому вся конструкція може розірватися на частини.

А ось в Антарктиді є шанси вижити, оскільки поблизу полюсів вісь обертання набагато менша, тому швидкість обертання набагато нижча. Але для цього потрібно перебувати в межах 89,9 градуса широти, або за кілька кілометрів від полюсів.

Більшість місць, де мешкають люди, знаходяться далеко від полюсів, а отже, однаково постраждає і Данія, і Австралія.

А якщо Земля поступово перестане обертатись

"У природних системах ніщо ніколи не зупиняється миттєво", - сказав Леві.

Поступове уповільнення могло б утримати вас від падіння в небо, але щойно воно зупиниться, у вас все одно будуть великі проблеми.

"Протягом року, поки Земля обертається навколо Сонця, половина планети перебуватиме вночі, а половина - у повному світлі, але ця половина постійно змінюватиметься протягом року", - сказав Леві.

Замість 12 години "день" міг тривати шість місяців. Безперервне сонце підсмажить довколишні посіви та випарує більшу частину води на вашій половині земної кулі, додав Леві.

Наступна шестимісячна ніч, ймовірно, буде не набагато кращою. Нестача світла і тепла, швидше за все, призведе до загибелі багатьох рослин, що залишилися, і перетворення води на крижані щити.

За словами Леві, вищі широти можуть бути безпечнішими, оскільки сонячне світло поблизу полюсів не буде надто інтенсивним. Але вам доведеться звикнути до кочового способу життя, вічно ганяючись за денним світлом по всій земній кулі.

Можливо, вам також доведеться зіткнутися із несподіваною погодою.

На Землі, що обертається, велика частина сонячної радіації потрапляє на екватор планети.

"Говорячи загалом, тепле повітря піднімається над екватором і опускається над полюсами після того, як охолоне", - зазначає вчений. Океанські течії слідують аналогічному циклу вгору-вниз.

Але коли лише половина планети отримує інтенсивне сонячне світло протягом кількох місяців поспіль, на планеті виникає другий, бічний градієнт температури, що ускладнює прогнозування погоди вдвічі.

"Вітри пролітали через термінатор - лінію тіні - приносячи холодне повітря назад з нічного боку, де воно нагрівалося і піднімалося на денному боці", - додав Леві.

Чи може світ колись дійсно перестати обертатися?

Не панікуйте, але обертання Землі уповільнюється завдяки процесу, що називається приливним гальмуванням.

За даними НАСА, гравітація нашого Місяця створює нескінченно малий опір обертанню нашої планети, тому кожне століття обертання Землі сповільнюється ще на 2,3 мілісекунди.

Але малоймовірно, що Місяць колись повністю зупинить Землю.

"Земля набагато більша за Місяць і в результаті має набагато більший кутовий момент", - уточнив учений.

Одним зі способів значно уповільнити обертання Землі було б, якби людство відносилося до неї як до гігантського джерела енергії.

Наприклад, теоретично ми могли б використовувати Землю як систему маховика, що зберігає кінетичну енергію її обертання для задоволення наших енергетичних потреб.

"Якби ви використовували імпульс планети, що обертається, для задоволення всіх енергетичних потреб людства, все одно знадобилося б близько 1 мільйона років, щоб уповільнити планету до повної зупинки", - сказав Леві.

До цього часу жоден об'єкт у космосі практично не зможе зупинити обертання Землі.

За словами Леві, кутовий момент Землі занадто великий, щоб будь-що, крім повного катаклізму, могло його сповільнити. Так що світ не зупиниться, щоб ви найближчим часом вийшли з нього - і це, мабуть, добре.