Вчені з'ясували, в якому місяці народжуються найрозумніші та найусидливіші діти

Фахівці з американського Національного бюро економічних досліджень провели масштабний аналіз даних про дітей віком від 6 до 15 років. Вони розглядали їх здібності до навчання та посидючості, порівнювали оцінки та успішність і зробили дуже цікаві висновки.

Вчені проаналізували дані понад мільйон школярів та встановили цікавий факт. Найгірше навчаються діти, які були народжені у серпні - у них найнижчі оцінки та успішність. А ось діти, народжені у вересні - мають найвищі оцінки та кращу успішність.

Крім того, діти, народжені у вересні, найчастіше вступають у престижні коледжі та виші.

У США діти йдуть до школи у повні шість років, при цьому народжені з вересня по грудень мають перевагу перед тими, хто народився навесні чи влітку.

Навіть кілька місяців різниці можуть вплинути на рівень розвитку та викликати суттєвий розрив у успішності.

Є й інші цікаві дані, що підтверджують винятковість дітей, народжених у вересні.

Наприклад, у штаті Флорида - саме серед народжених у вересні найменше засуджених за злочини, скоєні у підлітковому віці.