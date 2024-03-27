Вчені вперше виявили живопис давніх людей поряд зі слідами динозаврів

На північному сході Бразилії палеонтологія та археологія сплелися неймовірно тісно. У безпосередній близькості від скам'янілих слідів динозаврів було виявлено наскельні малюнки. Настільки близькими ці відбитки старовини, що стосуються різних епох, ще ніколи не були.

Що відомо про знахідку

Відкриття було зроблено в містечку Серроте-ду-Летрейру, де раніше були виявлені сліди динозаврів різних видів, таких як тероподи, зауроподи та ігуанодони, що належать ранньому крейдяному періоду, вік яких оцінюється у 100-145 мільйонів років.

Білим кольором виділено сліди динозаврів, а петрогліфи - темно-жовтогарячим (фото: Nature)

Однак, крім слідів динозаврів, у цьому районі також були знайдені наскельні зображення, або петрогліфи, створені людьми в доколоніальну епоху. Ці малюнки були нанесені на поверхні скель, де збереглися сліди динозаврів.

Різні типи слідів динозаврів (фото: Nature)

Раніше відбитки динозаврів та наскельні зображення виявлялися разом у різних місцях, таких як Австралія, Польща та США, але в даному випадку вчені виявили зв'язок між ними. Пращури, що створили наскельні малюнки, враховували розташування відбитків ніг динозаврів, ніби обрамляючи їх своїми символами.

У регіоні виявлено три виходи скель зі слідами динозаврів. На одному з них є безліч відбитків ніг тероподів і 22 петрогліфи. На іншому знайшли всього два зображення, проте видно, що раніше їх було більше, але частина з них зруйнувалася. На третьому скельному виході ідентифіковано 30 зображень та безліч слідів зауроподів.

Петрогліфи, знайдені на оголенні (фото: Nature)

Хто і навіщо зробив наскальні зображення

Вчені визначили, що петрогліфи були створені різними виконавцями, які діяли дуже обережно, щоб не зашкодити слідам динозаврів. Точне значення цих послань доки не встановлено, оскільки вони більше схожі на геометричні символи.

Однак, можливо, що ці малюнки були створені з метою допомогти людям розкрити таємниці стародавніх слідів, що робить їх не просто мистецтвом предків, а своєрідними стародавніми "палеонтологами".