Вчені "воскресили" динозавра, щоб перевірити одну теорію (відео)

Вчені вважають, що маленькі пернаті динозаври використовували свої крила, щоб виманювати здобич зі схованок. Щоб перевірити свою теорію, команда "воскресила" доісторичну істоту у вигляді робота-динозавра.

Як виглядає "сучасний динозавр"

Багато дрібних нептахових динозаврів мали пір’я. Але один особливий тип пір'я зустрічається тільки у Pennaraptora. Це пір'я були присутні на їхніх протокрилах, які були занадто малі для польоту, і на хвостах. Часто вони були з контрастними візерунками.

Незважаючи на те, що функція цих крил невідома, команда вважає, що демонстрація їхнього оперення могла використовуватись для того, щоб виманювати здобич зі схованок, полегшивши цим собі полювання.

"Динозаври були комахоїдними та всеїдними. Вони виманювали комахи зі схованок, щоб поїсти. Таку поведінку все ще можна спостерігати у живих видів птахів, таких як великий бігун (Geococcyx californianus) і північний пересмішник (Mimus polyglottos). Оперення виманює здобич зі схованки, дозволяючи тварині переслідувати її та з’їсти", - кажуть вчені.

Щоб перевірити цю теорію, команда розробила Робоптерикса, робота-динозавра з протокрилами. Робот створений на основі пеннарапторового динозавра Caudipteryx, який жив приблизно 124 мільйони років тому. Вважається, що він був приблизно такого ж розміру, як павич.

Потім команда оцінила поведінку коників у відповідь на демонстрацію крил робота, використовуючи цю конкретну групу комах, оскільки вони належать до прямокрилих, який також існував 124 мільйони років тому.

Робоптерикс використовувався в кількох послідовностях, що імітують різні так звані демонстрації переслідування. У ці покази включені моменти, коли протокрила широко розправлені, хвіст піднятий, а потім крила складені назад і хвіст опущений.

Чи вдалося довести теорію

Результати показали, що 93% тестованих коників втекли, коли робот використовував протокрила, порівняно з лише 47%, коли робот не використовував крила. Також був значний зв’язок між білими плямами на крилах і пір’ям на хвості та ймовірністю того, що коники втечуть.

Загалом команда вважає, що це може пояснити, як використовувалися пір’я на протокрилах і хвостах, і чому вони могли розвиватися у динозаврів.