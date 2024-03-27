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Ученые впервые обнаружили живопись древних людей рядом со следами динозавров

Среда 27 марта 2024 18:42
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Ученые впервые обнаружили живопись древних людей рядом со следами динозавров В Бразилии рядом со следами динозавров найдены рисунки древних людей (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

На северо-востоке Бразилии палеонтология и археология сплелись невероятно тесно. В непосредственной близости от окаменевших следов динозавров были обнаружены наскальные рисунки. Настолько близкими эти относящиеся к разным эпохам отпечатки древности еще никогда не были.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британский еженедельный научный журнал Nature.

Что известно о находке

Открытие было сделано в местечке Серроте-ду-Летрейру, где ранее были обнаружены следы динозавров различных видов, таких как тероподы, зауроподы и игуанодоны, принадлежащие раннему меловому периоду, возраст которых оценивается в 100-145 миллионов лет.

Ученые впервые обнаружили живопись древних людей рядом со следами динозавровБелым цветом выделены следы динозавров, а а петроглифы - темно-оранжевым (фото: Nature)

Однако помимо следов динозавров, в этом районе также были найдены наскальные изображения, или петроглифы, созданные людьми в доколониальную эпоху. Эти рисунки были нанесены на поверхности скал, на которых сохранились следы динозавров.

Ученые впервые обнаружили живопись древних людей рядом со следами динозавровРазличные типы следов динозавров (фото: Nature)

Ранее отпечатки динозавров и наскальные изображения обнаруживались вместе в различных местах, таких как Австралия, Польша и США, но в данном случае ученые выявили связь между ними. Предки, создавшие наскальные рисунки, учитывали расположение отпечатков ног динозавров, будто обрамляя их своими символами.

В регионе обнаружены три выхода скал со следами динозавров. На одном из них присутствует множество отпечатков ног тероподов и 22 петроглифа. На другом нашли всего два изображения, однако видно, что ранее их было больше, но часть из них разрушилась. На третьем скальном выходе идентифицировано 30 изображений и множество следов зауроподов.

Ученые впервые обнаружили живопись древних людей рядом со следами динозавровПетроглифы, найденные на обнажении (фото: Nature)

Кто и зачем сделал наскальные изображения

Ученые определили, что петроглифы были созданы разными исполнителями, которые действовали очень осторожно, чтобы не повредить следы динозавров. Точное значение этих посланий пока не установлено, так как они больше похожи на геометрические символы.

Однако возможно, что эти рисунки были созданы с целью помочь людям раскрыть тайны древних следов, что делает их не просто искусством предков, а своеобразными древними "палеонтологами".

Раньше мы писали, что ученые "воскресили" динозавра, чтобы проверить одну теорию.

А еще у нас есть материал о том, почему на Земле больше нет таких огромных животных, как динозавры.

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