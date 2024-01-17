Вчені вперше показали, як спілкуються рослини (відео)

Як вдалося зробити відкриття

У ході експерименту було проведено посадку гусениць на листя томату та рослину резуховидки Таля, на якій гусениці були відсутні. Резуховидка, оснащена біосенсором, реагувала на повітряні сигнали тривоги, підсвічуючись зеленим для виявлення іонів кальцію, ключових взаємодії між клітинами.

На відеозаписі дослідники зафіксували, як резуховидка чітко сприймала сигнали від пошкоджених сусідів, виявляючи сплески кальцію, які розповсюджувалися листям. Це підтверджує здатність рослин реагувати на небезпеку та передавати повідомлення один одному.

Реакція Arabidopsis thaliana на попередження про небезпеку (фото: Nature)

Біологи виявили сполуки Z-3-HAL та E-2-HAL, відповідальні за сигнали тривоги у бур'янів. Також було встановлено, що продихи, або замикаючі клітини, є першими, хто реагує на повітряні сигнали, діючи подібно "ніздрям" рослин.

Ці відкриття змінюють наше уявлення про спілкування рослин і можуть мати важливі практичні застосування, включаючи галузі криміналістики та технологій безпеки.

Можливість застосування цих знань для вдосконалення систем біозахисту та ідентифікації рослин відкриває нові перспективи у сільському господарстві та наукових дослідженнях.