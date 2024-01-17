Ученые впервые показали, как общаются растения (видео)

Как удалось сделать открытие

В ходе эксперимента была проведена посадка гусениц на листья томата и растение резуховидки Таля, на котором гусеницы отсутствовали. Резуховидка, оснащенная биосенсором, реагировала на воздушные сигналы тревоги, подсвечиваясь зеленым при обнаружении ионов кальция, ключевых для взаимодействия между клетками.

На видеозаписи исследователи зафиксировали, как резуховидка четко воспринимала сигналы от поврежденных соседей, проявляя всплески кальция, которые распространялись по листьям. Это подтверждает способность растений реагировать на опасность и передавать сообщения друг другу.

Реакция Arabidopsis thaliana на предупреждение об опасности (фото: Nature)

Биологи выявили соединения Z-3-HAL и E-2-HAL, ответственные за сигналы тревоги у сорняка. Также было установлено, что устьица, или замыкающие клетки, являются первыми, кто реагирует на воздушные сигналы, действуя подобно "ноздрям" растений.

Эти открытия пересматривают наше представление об общении растений и могут иметь важные практические применения, включая области криминалистики и технологий безопасности.

Возможность применения этих знаний для усовершенствования систем биозащиты и идентификации растений открывает новые перспективы в сельском хозяйстве и научных исследованиях.